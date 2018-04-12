Следственные действия в главном офисе компании «Укрзализныця» были проведены в рамках открытого уголовного производства по факту завладения денежными средствами, выделенных на ремонт поездов-дизелей.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, сообщено о подозрении 14 должностным лицам, в том числе 3 лицам руководящего состава департаментов «Укрзализныци», 4 руководителям аффилированных предприятий, 7 должностным лицам железной дороги и ее филиалов других уровней. «Генеральной прокуратурой Украины вместе с сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины проводится обыск в помещении ОАО «Укрзализныця» в связи с осуществлением досудебного расследования в уголовном производстве по фактам завладения денежными средствами, которые предназначались для ремонта дизель-поездов, используемых при пригородных перевозках», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с противоправными действиями чиновников более 70 млн грн со счетов «Укрзализныци» были перечислены фиктивным предприятиям. «Досудебным следствием, помимо прочего, установлено, что руководители «Днепропетровского тепловозоремонтного завода» («ДТРЗ») по предварительному сговору с руководством региональных филиалов «Львовской железной дороги», «Южной железной дороги», при непосредственном участии руководства «Укрзализныци», с привлечением ряда фиктивных предприятий, зная, что никаких работ по модернизации дизельных двигателей М 756 на «ДТРЗ» не проводилось, составили и издали ряд заведомо ложных официальных документов о якобы осуществлении ремонтов (модернизации) этих дизельных двигателей, которые стали основанием для перечисления более 70 млн грн со счетов «Укрзализныци» на счета «ДТРЗ», в дальнейшем перечисленных фиктивным предприятиям», — говорится в сообщении. Согласно сообщению, бывшие руководители «ДТРЗ», которым сообщено о подозрении, признали, что указанные операции были бестоварными.

В пресс-службе отметили, что совершение этого преступления стало возможным в связи с тем, что работниками «Укрзализныци» вопреки требованиям правоустанавливающих документов предприятия приняты решения о возможности заключения таких договоров филиалами без получения письменного разрешения «Укрзализныци».

«Установлено, что указанные ремонтные работы преимущественно выполнялись на территориях депо, где эксплуатируются указанные дизель-поезда. Во время обыска планируется изъять оригиналы противоправных решений «Укрзализныци», материалы по согласованию изменений в финансовые планы региональных филиалов, которые сделали возможным совершение упомянутого преступления, документы по движению средств», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что несмотря на заявления должностных лиц «Укрзализныци» о заинтересованности в искоренении противоправных явлений в работе компании, при осуществлении следственного действия сотрудники Генпрокуратуры столкнулись с фактом непредоставления в полном объеме запрашиваемых документов и длительным препятствованиям руководства аффилированного предприятия «Укрзализныци» — «ДТРЗ» проведению проверки соблюдения законодательства органами Государственной фискальной службы Украины согласно постановлению суда.

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