Вопрос о дальнейшем строительстве отеля на Андреевском спуске решится после рассмотрения проекта на градостроительном совете и приведения разрешительной документации в соответствие, сообщил первый заместитель директора департамента благоустройства Киевской городской государственной администрации Тарас Панчий. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вокруг строительства отеля демонтируют забор Фото: Тарас Панчій / Facebook "Строительство отеля на Андреевском спуске, 14/16 приостановлено. Так, в связи с нарушением законодательства в сфере благоустройства продолжается демонтаж забора, позже все самовольно установленные временные сооружения тоже будут демонтированы. Вопрос о дальнейшем строительстве гостиничного комплекса на Андреевском спуске, 14/16 решится после рассмотрения проекта на градостроительном совете и приведения разрешительной документации в соответствие", – написал он. https://www.facebook.com/taraspanchii/posts/1682951951783769 Андреевский спуск – это улица-музей, одна из главных туристических достопримечательностей Киева. В зданиях вдоль улицы работают художественные галереи, выставки, театры и художественные мастерские. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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