Вопрос о дальнейшем строительстве отеля на Андреевском спуске
решится после рассмотрения проекта на градостроительном совете и
приведения разрешительной документации в соответствие, сообщил
первый заместитель директора департамента благоустройства Киевской
городской государственной администрации Тарас Панчий. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Вокруг строительства отеля
демонтируют забор Фото: Тарас Панчій / Facebook "Строительство
отеля на Андреевском спуске, 14/16 приостановлено. Так, в связи с
нарушением законодательства в сфере благоустройства продолжается
демонтаж забора, позже все самовольно установленные временные
сооружения тоже будут демонтированы. Вопрос о дальнейшем
строительстве гостиничного комплекса на Андреевском спуске, 14/16
решится после рассмотрения проекта на градостроительном совете и
приведения разрешительной документации в соответствие", –
написал он.
https://www.facebook.com/taraspanchii/posts/1682951951783769
Андреевский спуск – это улица-музей, одна из главных
туристических достопримечательностей Киева. В зданиях вдоль улицы
работают художественные галереи, выставки, театры и художественные
мастерские.
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