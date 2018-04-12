Истерика зашкаливает. Запад заходится в ней. Те, кто застал «холодную войну» времён противостояния СССР и США, не помнят ничего подобного. Что случилось?

Руслан Москвитин

Истерика зашкаливает. Запад находится в ней. Те, кто застал «холодную войну» времён противостояния СССР и США, не помнят ничего подобного. Прежняя «холодная война» напоминала упорную, но вялую схватку двух изрядно уставших тяжеловесов. Теперь же Запад проводит яростные атаки на Россию, захлёбываясь в лицемерии, демагогии, лжи и собственной желчи. Многие говорят, что уже идёт Третья мировая война. Правда, пока ещё только «холодная», на информационном уровне.

Хотя конфликты на Украине и в Сирии уже находятся в горячей стадии. Но не может же это быть просто так. Должна здесь быть какая-то скрытая причина. Подсознательно мы понимаем, что где-то перешли Западу дорогу. А точнее, где-то прервали их планы, порвали долго и хитро сплетаемую удавку на шею России. Но где? Каков был смысл той «шахматной комбинации», которую задумал Запад, а точнее США, и которую разрушила Россия. Давайте попробуем разобраться.

История политико-мировозренческого противостояния (а сюда входит и религиозное, и духовное и историко-философское противостояния) уходит корнями на многие столетия назад. Этапы развития западной русофобии со времён империи Карла Великого до наших дней прекрасно изложены в книге швейцарского историка и публициста Ги Меттана «Запад-Россия. Тысячелетняя Война. История русофобии от Карла Великого до украинского кризиса. Почему мы так любим ненавидеть Россию?». Но разве же этот кризис разразился лишь из-за того, что мы, в большинстве своём, православные, а они католики; у нас кириллица, а у них латиница? Вряд ли. И Ги Меттан, говоря о мировоззренческих корнях кризиса, всё же немного приоткрывает завесу из мантр о «свободе, демократии и цивилизации».

Истинная причина, конечно же, в экономике. Розенберг и Бирдцел (американские историк и юрист) на исходе 20-го века написали книгу «Как Запад стал богатым». Книга получила ошеломляющий успех на Западе, часто переиздавалась и стала, по сути, современной библией либерала-западника. Книга, непременно, заслуживает того, чтобы её прочесть вдумчивому человеку. Но в данном случае я хочу использовать ключевой смысл, заложенный в ней. А смысл таков: богатство рождается из торговли; кто контролирует торговые потоки, тот контролирует и финансовые потоки; а тот, кто контролирует финансовые потоки, тот и определяет политику.

Западу удалось на протяжении многих веков направить основные торговые потоки в свою сторону, а войны, под какими бы лозунгами они не велись, всегда ведутся за контроль над территориями и торговыми потоками, как источниками финансовых ресурсов и политического влияния. Это и есть постулаты и смысл той большой мировой «шахматной игры», которая ведётся уже много веков и свидетелями обострения, которой мы сейчас являемся.

Попробуем понять, как это выглядит в действительности. «Великий шёлковый путь» столетиями являлся ключевым торговым путём мира. Различные товары из Китая и Индии через горы и пустыни Афганистана и Персии приходили в Сирию, в Дамаск, а затем на кораблях переправлялись в Европу. Именно благодаря этому потоку Венеция стала одним из богатейших городов-государств. Легенды о венецианских купцах и их богатства сохранились до сих пор. Посмотреть на их дворцы и каналы эпохи расцвета культуры, а по сути эпохи безудержного тщеславия, когда венецианские нувориши пытались перещеголять друг друга в богатстве, туристы со только света стремятся до сих пор.

Средиземное море это последний участок «Великого шёлкового пути», а как уже было сказано выше, тот, кто контролирует торговые пути, тот контролирует финансы; тот, кто контролирует финансы, тот контролирует политику… В этой ситуации становится понятно, почему в древние и средние века контроль над Средиземным морем был столь важен для Европы, и почему все средиземноморские государства беспрерывно воевали друг с другом.

Наступила «эпоха великих географических открытий». Корабли европейцев, первоначально созданные для того, чтобы нападать на своих конкурентов и отбирать у них товары, стали уходить всё дальше от своих родных портов и открывать новые торговые пути. Васко да Гама, откровенный садист и стяжатель, отправился на поиски золота и драгоценностей, по пути творя злодеяния, которые могли бы соперничать с ужасами нацистского концлагеря «Ясиновац» в Хорватии.

Но в западной историографии он - «великий путешественник», который «открыл морской путь из Европы в Индию» и тем самым подорвал монополию сухопутного «Великого шёлкового пути». Ведь по морю значительно безопаснее везти товары, чем через перевалы Гиндукуша и через степи и пустыни, контролируемые неисчислимыми местными бандами. И вот Венеция, как основной торговый порт Европы начинает потихоньку терять свои позиции, зато начинают своё восхождение Гавр, Лондон, Амстердам и Роттердам. Все они стоят на берегах и в устьях рек, которые, пронизывая сушу Европы, сами являются великолепными торговыми путями.

Кстати, надо сказать, что у русичей города также росли по берегам рек. Ладога, Новгород, а позднее и Киев – «мать городов русских» – все они стояли на великом русском торговом пути «из варяг в греки». Теперь становится понятным значение Чёрного моря для России. Оно таково, как и значение Средиземного для Европы – это море соединяло внутренние русские торговые пути с «Великим шёлковым». Но при этом выход из Чёрного моря в Средиземное мог быть только через Дарданеллы и пролив Босфор. Перекрой этот тесный канал, и Россия отрезалась от мировой торговли.

И опять вспомним: кто контролирует торговые пути, тот контролирует финансы, а кто контролирует финансы, тот контролирует политику. Вот почему контроль над мореплаванием в Чёрном море является для России столь принципиальным. А Крым, в силу своего географического положения, является стратегически важной точкой для установления такого контроля. По сути, тот, кто контролирует Крым и Босфор, тот и контролирует Чёрное море. Поэтому «вопрос черноморских проливов» был постоянной точкой преткновения и конфликтов в отношениях России и Запада на протяжении, по крайней мере, последних 200-300 лет.

Но вернёмся в Европу. Развитие морских торговых путей между Европой и Азией подтолкнуло европейскую промышленность. Знаменитые швейцарские часы и немецкая оптика есть не что иное, как результаты решения вопросов навигации. А ведь эти страны находятся в середине Европы и далеко от моря. Что уж говорить о тех, кто строил суда, заготавливал для них лес, вязал канаты, лил пушки и ядра, делал порох. Металлургия, химия, деревообработка и другие отрасли промышленности получили громадный толчок.

Одновременно желающих пограбить торговые суда оказалось тоже немало. Каперство, пиратство привело к необходимости создания защиты торговых путей, а значит и военно-морских флотов. Но корабль не может находиться вечно в море - ему нужна база. И вот начинается основание военно-морских баз вдоль теперь уже «великого морского пути» из Азии в Европу. Англия, Франция, Голландия основывают гигантские военно-торговые морские Ост-Индийские компании, которые захватывают Индию, Китай, Австралию, Африку и под видом «приобщения их к европейским ценностям» (а тогда это было обращение в католичество) по сути, грабят и уничтожают местное население.

Всё это возвышает европейцев в их собственных глазах, они разрабатывают различные теории расового превосходства, оправдывающие их деяния, и смотрят на всех кто живёт восточнее их как на ущербных и неполноценных. Конечно же, в этом процессе европейские страны не раз сталкивались друг с другом, но всегда объединялись, если речь шла о противостоянии с «азиатскими варварами», в число которых входила и Русь-Россия.

Россия же всегда жила своей собственной историей. Будучи растянутой между Европой и Азией, она объединяла в себе как восточную, так и западную ментальность. Но при этом никогда не участвовала ни религиозных войнах Европы, ни в её феодальных смутах. Она также не была частью китайских и монгольских деспотий, чужды ей и индийские многобожия и верования. И Европа долгое время мало обращала внимания на Россию, пока Пётр I не разбил зарвавшихся шведов (а на тот момент это была не только европейская, но, пожалуй, и мировая сверхдержава) и не основал свою новую столицу в устье Невы.

С геополитической точки зрения это было действительно «окно в Европу», т.к. создавался новый торговый путь России напрямую с Германией, Голландией, Британией и Францией. «Став твёрдою ногою на брегах Невы», русские разместили на этой клетке свою очень сильную фигуру. Шок от появления нового могущественного государства в лице России на восточных границах Европы был огромен. Пожалуй, с тех пор этот шок так там и не прошёл.

Помня о внезапных и стремительных атаках петровских галер своего побережья шведы до сих пор ищут во фьордах «русские подводные лодки». Страшилки об агрессивном «русском медведе», начиная с подложного «завещания Петра» до «вмешательства в Brexit и выборы по всей Европе» до сих пор в ходу. Их распространяли и распространяют большинство западных политиков вне зависимости от своих внутриевропейских политических пристрастий: от Карла Маркса до Гитлера и Терезы Мэй.

Торговый путь вокруг Африки был долог. В воздухе давно висела идея соединить каналом Красное и Средиземные моря и тем самым сократить этот путь вдвое. И вот появляется Суэцкий канал. Французы и англичане вступают в схватку за контроль над этим каналом: «кто контролирует мировые торговые пути, тот контролирует мировые финансы …». Любимец почтенной евроориентированной публики и первый лорд Адмиралтейства Её Королевского Величества сэр Уинстон Черчилль пролил реки крови в Судане и Египте для того, чтобы этот канал навечно был под контролем Британской империи, над которой, как тогда было всем известно, «никогда не заходит Солнце». И если мы посмотрим на карту, то легко убедимся, что Суэцкий канал расположен всё там же, где когда-то заканчивалась сухопутная часть «Великого шёлкового пути».

Понимали стратегическую важность Суэцкого канала и в СССР. Именно следовательно Советский Союз вкладывал столько средств в Египет и дружил с его тогдашним руководством. Возможно, что эта дружба была излишне расточительной, даже в убыток развитию собственной страны. И как результат, когда произошёл крах СССР, мы вынуждены были уступить эту клетку на шахматной доске Западу. Но в последнее время Россия опять возвращается в этот регион. Мы опять дружим с Египтом, но уже намного осмотрительнее. В прошлом году в Москву приезжал президент Судана и мы договорились об открытии военной базы на его территории. Там же неподалёку в Джибути уже находится китайская база ВМФ. В общем, «процесс пошёл».

«Правь, Британия, морями!» - это слова Британского гимна. И не просто слова. Это, пожалуй, основа менталитета жителей туманного Альбиона. Адмирал Горацио Нельсон, пираты Френсис Дрейк и «Чёрная Борода» - вот герои британского эпоса. Маленькое островное государство на севере Европы никогда бы не превратилось в Великую Британию, несмотря на захваты своих ближайших соседей – Уэллс, Шотландию и север Ирландии, если бы вовремя не осознало важность морских торговых и военных флотов. И так уж сложилась история, что мы точно знаем дату, когда это произошло – 8 августа 1588 года. В тот день в Ла-Манше на своих маленьких кораблях англичане в порыве мужества и отчаяния наголову разбили великую непобедимую испанскую Армаду. В этом историческом сражении одна империя погибла и родилась другая.

Не имея никогда сколь-нибудь серьёзной сухопутной армии, Британия ревностно следила, чтобы военно-морской флот Её Величества всегда был самым большим и сильным в мире. Чтобы её присутствие было на всех водных просторах мира от океанов до рек и озёр, имеющих хотя какую-то связь с этими океанами. Одновременно Британия не допускала, чтобы какая-либо страна в Европе могла иметь флот хотя бы в половину равный британскому.

Многочисленные англо-голландские и англо-французские войны никогда не являлись целью захвата столиц и метрополий этих стран, но всегда являлись борьбой за владение над колониями и уничтожением флота соперника. А для того, чтобы контролировать тесный проход из Средиземного моря в Атлантический океан, Англия захватила южную оконечность Испании – Гибралтар. Вот так вот просто подошли, обстреляли и высадили десант. С тех пор Испания уже более 300 лет оспаривает этот клочок суши у Соединённого Королевства, но высокомерные британцы не намерены отказываться от столь важного стратегического приобретения. Там, кстати, сейчас располагается база НАТО – попробуй, отними!

Причина вступления Британии в Первую мировую войну против Германии действительно была вызвана попыткой не допустить усиления военно-морского флота Германии, а не какими-то там эфемерными «принципами свободы и демократии». И именно договор о военно-морских силах Германии, позволявший немцам строить флот силой не более 1/3 от британского флота, явился британо-немецким «пактом о ненападении» и основой возрождения нацистских крингсмарин после Версальского запрета. Американский адмирал Девид Мэхем ещё в 19-м веке понял, какую исключительно важную роль сыграл военно-морской флот в становлении Британской Империи. Его книга «Влияние морской силы на мировую историю» с момента её выхода стала настольной книгой всех флотоводцев мира, базой современной геополитики и легла в основу концепции американского военного мирового доминирования.

А что же Россия? Несмотря на балтийское «окно в Европу» Россия всё равно оставалась в стороне от основных мировых торговых путей. Порты в Петербурге, Архангельске и Владивостоке имеют ограниченный период судоходства – только в летнее время. Остаётся Чёрное море. И Екатерина Великая основывает Одессу. Но обеспечение безопасности черноморских торговых путей невозможно без контроля над Крымом. И вот Крым становится русским. Запад, великие морские державы того времени - Британия и Франция – очень недовольны этим.

Задача недопустить Россию к выходу в Средиземное море и основным мировым торговым путям становится одним из приоритетов их политики. И сделать это очень просто, если всё время стоять за спиной Турции и натравливать её на Россию. Нет прохода через Босфор - и Чёрное море превращается в «русское озеро». Ункяр-Искелесийский договор 1833 года с Турцией, когда на каких-то 8 лет Чёрное море было закрыто от кораблей других стран кроме России и Турции, вызвал в Лондоне такую антирусскую истерику, которую можно сравнить, пожалуй, лишь с истерикой по поводу «аннексии Крыма» в 2014-м.

И повод ведь в точности один и тот же: Россия посмела отстаивать свои интересы на Чёрном море. Британская дипломатия пустила в ход все инструменты – от подкупа до угроз – чтобы не дать возможность продлить этот договор. И затем, уже в 1854-55 годах Англия, Франция, Австрия и Пруссия выступили на стороне Турции в Крымской войне (хотя, «Крымской» она была довольно условно, т.к. боевые действия развернулись и на Балтике, и на Дунае, и на Дальнем востоке) тоже только для того, чтобы замкнуть Россию в границах «русского озера».

Надо сказать, что и вдоль почившего в бозе «Великого шёлкового пути» Британия так же стремилась не допустить Россию к выходу к Индийскому океану. Англичане всегда старались установить своё военное присутствие в этом регионе. Там, где не было возможности установить военно-морскую базу, Британия вводила войска. Где не было возможности ввести войска, устанавливали протекторат или подкупленное марионеточное правительство. Бесконечные стычки с русскими в Персии и Афганистане тому подтверждение. Именно в такой стычке погиб русский дипломат и писатель Грибоедов. А в 2016-м в Турции был убит русский посол Карлов. И хотя исторические декорации сменяются за окном, но методы остаются прежними.

Продолжение следует…

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