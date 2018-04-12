«Супрун вы не спасете, как ни напрягайтесь!» – заявил политик

Представители политической партии «Оппозиционный блок» в очередной раз предают своих избирателей: декларативные заявления и реальные действия этих политиков снова не совпадают. Об этом в своем Facebook написал народный депутат, глава парламентского подкомитета по правам человека и руководитель партии «За життя» Вадим Рабинович.

«Сегодня радостная новость с утра – «Оппоблок» и его канал «Интер» дружно встали на защиту Супрун от партии «За життя». Целая истерика. Обижают хорошего человека… Они уже защищали от нас Гонтареву (еще бы, ведь банк «Клиринговый дом» Бойко и Левочкина при ней процветал). Но вылизывать Супрун – это слишком даже для них… Надеюсь, избиратели по достоинству оценят это лизоблюдское бля..ство. А мы будем идти от победы к победе. Супрун вы не спасете, как ни напрягайтесь!» – заявил политик, подчеркнув, что расценивает такие действия нардепов от «Оппоблока» как предательство своих избирателей.

Отметим, речь идет о манипулятивном эфире программы «Подробности» на телеканале «Интер», принадлежащем одному из лидеров «Оппоблока» Сергею Левочкину, где вышел очередной сюжет с нападками на партию «За життя» и на протестующих против губительной «медреформы» и. о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

При том, что, согласно публичным заявлениям, представители «Оппозиционного блока» якобы находятся на стороне украинцев, в сюжете их телеканала журналисты не скупились на оскорбления в отношении участников мирной акции, не желающих умирать под бодрые реляции Супрун. В частности, называли их «бомжами», и «продажными». Естественно, не предоставляя никаких доказательств своих слов.

Напомним, бессрочную акцию протеста под Минздравом с требованием отставки Ульяны Супрун организовала партия «За життя» Вадима Рабиновича. Акция стартовала в среду, 11 апреля, в ней принимают участие несколько тысяч человек.

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