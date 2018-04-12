В четверг, 12 апреля, в Виннице в школе №9, расположенной на улице Брацлавской, один из учеников распылил газ раздражающего действия.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, информирует svodka.net.

Отмечается, что случай произошел около 13:30. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции, спасатели и медики.

По словам начальника Левобережного отделения полиции Романа Андрущака, из школы эвакуировали около 500 учеников и преподавателей.

В результате инцидента один ученик госпитализирован, еще пятерым ученикам, которые жаловались на жжение в горле, медики оказали помощь.

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«Предварительно установлено, что между двумя учениками возник спор, в ходе которого один из подростков распылил газ раздражающего действия. Полицейские изъяли баллончик с газом», — заявили в полиции.

Уточняется, что после выяснения всех обстоятельств будет дана правовая оценка произошедшего.

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