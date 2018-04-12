"Северный поток – 2" является политическим проектом, который направлен на энергетический шантаж Европы и ослабление Украины, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Парубий: Мы понимаем, что риск полномасштабной атаки может существенно возрасти, если Путин будет иметь альтернативные источники и альтернативные способы поставок энергоресурсов в Западную Европу Фото: rada.gov.ua Он подчеркнул, что "Северный поток – 2" является политическим проектом, который направлен на энергетический шантаж Европы и ослабление Украины. Парубий добавил, что Украина "дважды пережила полномасштабные энергетические атаки РФ"."Украинские аналитики убеждены, что размещение газотранспортной системы на территории Украины было одним из тех факторов, который сдерживал Путина в 2014 году от полномасштабной атаки на Украину. И мы понимаем, что риск полномасштабной атаки может существенно возрасти, если Путин будет иметь альтернативные источники и альтернативные способы поставок энергоресурсов в Западную Европу", – сказал спикер Верховной Рады.Он добавил, что европейские страны должны еще раз проявить солидарность."Сегодня очень важно, чтобы и Германия, и все страны Европейского союза смогли вспомнить о тех основах и принципах, на которых строился Европейский союз, и понять, что дозволение на строительство "Северного потока – 2" – это мощный удар по своим союзникам, по таким союзникам, как Украина, где ежедневно на фронте погибают парни, защищающие весь образованный мир", – отметил Парубий.Проект "Северный поток – 2" предусматривает строительство двух ниток трубопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Начать строительство второй очереди "Северного потока" планируют в 2018 году.Власти Украины, США, Польши, Латвии, Молдовы, Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой энергетической безопасности Европы.Финляндия и Германия уже выдали все разрешения на строительство "Северного потока – 2" . Разрешительные документы должны выдать также Швеция и Дания. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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