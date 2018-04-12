|
Парубий: Аналитики убеждены, что газотранспортная система Украины была одним из тех факторов, который сдерживал Путина в 2014 году
|
12.04.2018 14:36
|
"Северный поток – 2" является политическим проектом, который
направлен на энергетический шантаж Европы и ослабление Украины,
заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Парубий: Мы
понимаем, что риск полномасштабной атаки может существенно
возрасти, если Путин будет иметь альтернативные источники и
альтернативные способы поставок энергоресурсов в Западную Европу
Фото: rada.gov.ua Он подчеркнул, что "Северный поток – 2"
является политическим проектом, который направлен на энергетический
шантаж Европы и ослабление Украины. Парубий добавил, что Украина
"дважды пережила полномасштабные энергетические атаки
РФ"."Украинские аналитики убеждены, что размещение газотранспортной
системы на территории Украины было одним из тех факторов, который
сдерживал Путина в 2014 году от полномасштабной атаки на Украину. И
мы понимаем, что риск полномасштабной атаки может существенно
возрасти, если Путин будет иметь альтернативные источники и
альтернативные способы поставок энергоресурсов в Западную Европу",
– сказал спикер Верховной Рады.Он добавил, что европейские страны
должны еще раз проявить солидарность."Сегодня очень важно, чтобы и
Германия, и все страны Европейского союза смогли вспомнить о тех
основах и принципах, на которых строился Европейский союз, и
понять, что дозволение на строительство "Северного потока – 2" –
это мощный удар по своим союзникам, по таким союзникам, как
Украина, где ежедневно на фронте погибают парни, защищающие весь
образованный мир", – отметил Парубий.Проект "Северный поток –
2" предусматривает строительство двух ниток трубопровода
совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в
Германию по дну Балтийского моря. Начать строительство второй
очереди "Северного потока" планируют в 2018
году.Власти Украины, США, Польши, Латвии,
Молдовы, Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и
Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой
энергетической безопасности Европы.Финляндия и Германия уже
выдали все разрешения на строительство "Северного потока – 2"
. Разрешительные документы должны выдать также Швеция и Дания.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира