Что готовится в Сирии - кровавый спектакль или начало конца истории?

Александр Халдей

За сутки тон репортажей из Сирии изменился. Уже никто не говорит о том, что неясно, будет удар или нет. Он будет - объявлены сроки его проведения (несколько дней) и цели – правительственные кварталы Дамаска, несколько военных аэродромов в его окрестностях и какие-то заводы, которые США идентифицирует как места возможного производства химоружия. То есть, атаке быть, об этом сказал сам Трамп.

Появились оценки и того, что это может значить и чем окончится. Спектр возможного самый широкий.

Версия № 1.

Имеет место тайная договорённость между США и Россией о том, что США, спасая лицо, наносит обещанный и вытребованный ястребами ракетный удар, но согласовывает с Россией места этих ударов, а Россия выводит оттуда сирийское руководство, сирийское командование и войска, а так же важную технику. Одновременно согласованы места пребывания российских советников, чтобы туда случайно не выстрелили.

То есть перед нами типичный спектакль, где Трамп успокаивает ястребов для возможности начать свои реформы, а Россия не вмешивается, так как по ней, вроде как не бьют. Максимум реакции - постановка радиопомех, сбивание каких-то ракет и возмущенная риторика в ООН, но при этом никаких нападений на самолёты и корабли США. В ответ США не нападают на российские авиабазы и обходят Россию стороной. В общем, Америка постреляет по кустам и пустым вещевым складам и взлётным полосам, а потом Сирия за неделю заделает ямы и снова продолжит летать. Волки сыты и овцы как бы целы.

Версия № 2.

Сирия - просто выездной ринг для драки между США и Россией на звание окончательного чемпиона мира по боям без правил. Настоящая цель США в Сирии - разгром даже не Ирана, а России. После чего русским выставляется ультиматум об отказе от ядерного оружия и разделе территории. План такой: США бьют не только по Дамаску и аэродромам, но и цепляют места дислокации русских, убивая несколько военных советников. Россия в ответ сбивает какие-то американские самолёты.

В ответ Штаты ударяют по нашей базе или нескольким базам. Мы в ответ топим один-два их эсминца. Они в ответ нападают на наш Севастополь, откуда идёт поддержка нашим силам в Сирии. Далее начинается скоординированная нападение НАТО на Россию. Бьют в Сирии, на Кавказе, на Украине, в Средней Азии. Россия сдаётся и теряет союзников. Наступает изоляция. США оккупируют Сирию, чьё правительство "контролирует" только территории российских военных баз, где они прячутся. Сами русские в окружении и изоляции, они позорно уходят, или их уничтожают.

Третья (и последняя) мировая началась и победно состоялась. Америка уверена, что Россия блефует, сил у США намного больше и они быстро разгромят Россию, указав ей её настоящее место в мире, так как та не решится на ядерный удар - в США до сих пор хранятся русские валютные резервы и деньги российской элиты. США выходят победителем из блицкрига и цель достигнута.

Версия № 3.

США бьёт по территории Сирии несколько недель. Сценарий - как в Ираке. Никаких самолётов над Сирией, никаких армий вторжения - только массированные и бесконечные ракетные атаки. После этого от Сирии остаются одни руины, а для России сидеть на руинах нет смысла, и она уходит. Тогда в Сирию вводится оккупационный корпус, ставится проамериканская власть и Сирия прекращает существование как отдельное государство.

Курды создают свой Курдистан, отщипывают территории от Ирана, Ирака, Сирии и Турции, которая, лишившись поддержки России, переживающей вторую Цусиму, станет послушной и смирной. План США по Ближнему Востоку восстановлен и запущен в производство. Европа, видя такое дело, отказывается от «Северного потока-2» и переходит на американский газ. Турция также отказывается от всех проектов с Россией, которая полностью изолирована в мире. Китай молчит, опасаясь портить отношения с США. Игра сделана, апокалипсис не наступил.

Вариант № 4.

Ситуация быстро переходит в обмен ударами, переходящими в ядерные. Конец истории достигнут, последняя запись Трампа в Твиттере: "Люди, простите, я не хотел!" После чего Земля сходит с орбиты и раскалывается на несколько кусков, начинающих своё путешествие в космосе в сторону ближайшей Чёрной дыры. Гравитационные связи планет нарушены. Солнечная система начинает распад.

Вариант №5.

США наносят удары по ядру сирийской армии, но в этой атаке реально гибнут российские военные, и Россия наносит ответные удары по носителям ракет. Возможности России в реальности для США пока неизвестны, только предположения, причём очень предвзятые. Гитлер уже попадал в такую ловушку. Кончилось это для него плохо. Порог чувствительности к потерям у США намного выше, чем у России, и уже первые известия о гибели американских военных от рук русских создадут в Америке эффект разорвавшейся бомбы и скандальную ситуацию раскола в элите.

США ещё никогда не воевала с ядерной державой. Сирийские аборигены - это не та цена, за которую США готовы поставит свою судьбу на кон. Половина элиты безотлагательно затребует переговоров с Россией и остановки конфликта. Надо будет безотлагательно найти виноватого, и он уже найден. Это Трамп. Ущерб репутации для армии США - вещь совершенно неприемлемая, но даже гибель нескольких самолётов станет мировой сенсацией. Если погибнут несколько десятков солдат и офицеров, а к тому же будут сбиты несколько ракет, то картина пирровой победы Трампа в США станет таким поводом для импичмента, что будут забыты все предыдущие расследования.

Если же выяснится, что в Сирии наступила консолидация всех прочих сил против США и началась затяжная партизанская война, где массово начали гибнуть американцы, а турки и вовсе их бомбят, то синдром Вьетнама сразу воскреснет в американском обществе и Трамп из триумфатора сразу станет козлом отпущения. Облом в Сирии и Иране может стоить США глобального геополитического краха.

Коалиция Россия-Турция-Сирия-Иран-Ливан-Китай может полностью подмять коалицию США-Британия-Германия-Франция-Саудовская Аравия-ОАЭ. Все планы реформ в США для Трампа накроются медным тазом. Политическая катастрофа может привести его и вовсе на тюремные нары. Судьба Наполеона всегда должна быть перед глазами политика.

***

Что произойдет в реальности, мы увидим уже в ближайшие несколько дней. Последняя народная война закончена в мае 45-го. Теперь население в войнах не участвует, и потому на его готовность сражаться можно наплевать. Моральное состояние населения важно теперь не для войны, а для выборов. Воюют теперь ракеты, а не толпы народа. Теперь всё решают малые группы специалистов войны - ракетчики пары дивизионов, лётчики нескольких самолётов, моряки нескольких кораблей.

Их усилий довольно для прекращения жизни на Земле. Массовые армии уже в прошлом. Правительствам не нужно проводит тотальную пропаганду между населения для подготовки к боям. Достаточно проконтролировать несколько десятков или сотен человек. Они сами всё сделают. Народ даже не узнает. Ни в США, ни в России. Одно успокаивает - если всё кончится, то очень быстро. Долго мучиться человечество не будет. И США об этом не забывают ни на минуту.

Так что же такое на самом деле набег США на Сирию? Гол престижа для внутреннего употребления? Желание покончить жизнь самоубийством? Глупость заигравшихся в войну психопатов? Вышедшие из-под контроля политиков спятившие после Афгана и Ирака военные с недолеченным синдромом войны? Коммерсант, который до работы президентом об армии имел представления лишь в детстве, катаясь на палочке верхом? Всё станет ясно уже в пятницу 13-го.

Будет ли она последней в истории человечества, сейчас не знает никто. Но смутное ощущение подсказывает мне, что конца истории на этой неделе не наступит. Все бумеранги всегда возвращаются к тем, кто их запускает.

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