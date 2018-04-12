Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) единогласно заявили о «российском происхождении» вещества «Новичок», которое было использовано для атаки, сообщает . Такой вывод сделан в опубликованном в четверг отчете расследования по делу об отравлении в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Образцы, собранные командой ОЗХО, подтверждают выводы Британии о природе токсина, который использовали в Солсбери», — говорится в заявлении организации, которое приводит ««.

Согласно документу, найденное вещество не содержало примесей.

Таким образом, ОЗХО подтвердила версию британской стороны о том, что химическая нападение в Солсбери была совершена российскими спецслужбами, применившими боевое отравляющее вещество «Новичок» против политических оппонентов.

Хотя корреспондент «Би-би-си» Фрэнк Гарднер уточняет, что название «Новичок» в тексте заявления ОЗХО не упоминается, все же его можно найти в полной версии доклада, переданной всем странам-членам ОЗХО. Об этом сообщает ««.

Кроме того, «в организации не указали на возможное происхождение вещества, так как это не входило в задачи экспертов», сообщает «Би-би-си». По всей видимости, вывод о том, что специалисты ОЗХО подтвердили российское происхождение «Новичка», сделан изданием на основании содержащейся в отчете ОЗХО формулировке, которая указывает на правильность рассуждений британских следователей.

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