|Хто батько? Міша Романова покинула "ВІА Гру" через декрет
|12.04.2018 14:40
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Лише після того, коли оголосили нову солістку Ольгу Меганську, стало відомо, чому склад "ВІА Гри" покинула Міша Романова.
Про причину повідомили Meladzе Music (продюсерський центр Костянтина Меладзе) в Instagram: Романова покинула гурт через декрет.
Цікаво, що з 2013 року склад групи залишався незмінним. Протягом 5 років в колективі працювали переможниці шоу "Хочу в ВІА ГРУ" - Еріка Герцег, Міша Романова та Анастасія Кожевникова.
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