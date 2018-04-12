Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном заявила, что Германия не будет участвовать в возможной военной акции на территории Сирии.

«Германия здесь не будет принимать военное участие», — сказала Меркель.

Тем не менее, она пояснила, что правительство страны сделает все, чтобы "сигнализировать о неприемлемости использования химического оружия".



"Есть много подтверждений тому, что сирийский режим применил такое оружие", — цитирует слова канцлера Sueddeutsche Zeitung.



Она также подчеркнула, что Берлин делает ставку на расследование инцидента в сирийской Думе экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Она также призвала западные страны действовать в координации в вопросе реагирования на предполагаемую химическую атаку в Сирии.

Ранее стало известно, что британский премьер Тереза Мэй проведёт совещание кабинета министров, на котором обсудит вопрос об участии Великобритании в операции в Сирии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира