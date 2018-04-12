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Молния. Меркель заявила, что Германия не будет бомбить Сирию
12.04.2018 14:41

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном заявила, что Германия не будет участвовать в возможной военной акции на территории Сирии.

Молния. Меркель заявила, что Германия не будет бомбить Сирию

«Германия здесь не будет принимать военное участие», — сказала Меркель.

Тем не менее, она пояснила, что правительство страны сделает все, чтобы "сигнализировать о неприемлемости использования химического оружия".
 

"Есть много подтверждений тому, что сирийский режим применил такое оружие", — цитирует слова канцлера Sueddeutsche Zeitung.
 

Она также подчеркнула, что Берлин делает ставку на расследование инцидента в сирийской Думе экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Она также призвала западные страны действовать в координации в вопросе реагирования на предполагаемую химическую атаку в Сирии.

Ранее стало известно, что британский премьер Тереза Мэй проведёт совещание кабинета министров, на котором обсудит вопрос об участии Великобритании в операции в Сирии. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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