|Молния. Меркель заявила, что Германия не будет бомбить Сирию
|12.04.2018 14:41
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном заявила, что Германия не будет участвовать в возможной военной акции на территории Сирии.
«Германия здесь не будет принимать военное участие», — сказала Меркель.
Тем не менее, она пояснила, что правительство страны сделает
все, чтобы "сигнализировать о неприемлемости использования
химического оружия".
"Есть много подтверждений тому, что сирийский режим применил
такое оружие", — цитирует слова канцлера Sueddeutsche
Zeitung.
Она также подчеркнула, что Берлин делает ставку на расследование инцидента в сирийской Думе экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Она также призвала западные страны действовать в координации в вопросе реагирования на предполагаемую химическую атаку в Сирии.
Ранее стало известно, что британский премьер Тереза Мэй проведёт совещание кабинета министров, на котором обсудит вопрос об участии Великобритании в операции в Сирии.