SpaceX буквально вырывает рынок полетов к космической станции у РФ

Думаю, любители космической темы, а я, как известно к таким отношусь, уже в курсе, что Роскосмос отменил и перенес запуск к МКС своего многострадального модуля «Наука». Почему многострадального? Ну, хотя бы потому, что этот модуль, в лучших традициях российской педантичности, не могут запустить к МКС с 2017 года. Теперь планируют “стартануть” в 2019-м…, информирует svodka.net.

Но, даже не об этом речь, ведь подобная отмена запуска лишь повод. Повод вновь обратить внимание на то, как Россию планомерно и уверенно выталкивают с пути-дорожки ведущей к стыковочным блокам МКС.

Напомню, что в прошлом году Россия осуществила только 2 полета к МКС, в то время как США 5 раз слетали на международную космическую станцию на кораблях SpaceX и Cygnus и 1 раз японский Kounotori 6. А ведь буквально в 2014-м российские корабли 5 раз летали на МКС, почти ноздря, в ноздрю конкурируя с США! И чего уж говорить о 2010-м, когда 100% полетов к МКС осуществлялось на кораблях РФ! Но, дальше больше.

То что «Наука» не полетела к МКС это ещё полбеды. SpaceX буквально вырывает рынок полетов к космической станции у РФ и российские ракеты в этом году вряд ли устремятся к заветным далям с таким оборудованием на борту как рентгеновская орбитальная обсерватория “Спектр-РГ” и спутник “Электро-Л”.

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А и действительно, зачем платить больше? Да еще и засорять космические просторы.

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