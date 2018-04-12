Очередная выставка Retail&Development Business Expo состоялась в Киеве. Настоящей изюминкой события стало участие в мероприятии первых роботизированных аптек под брендами "Аптека низких цен", "Аптека Копейка", "Аптека Шар@" и "Благодия". | Фото: aptekanizkihcen.ua Основатель Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук (Head of Board): "Очень приятно видеть между экспонентов выставки лидеров в своей отрасли. Также важны инновации и нестандартный подход, которые демонстрирует ритейлер "Аптека Копейка".Более 200 роботов PharmBot уже работают в аптеках по всей стране. Представитель первых роботизированных аптек Украины Олег Хухашвили: "На выставке Retail&Development Business Expo мы впервые презентовали проект "роботизированные аптеки" мировой бизнес-элите. Робот PharmBot выводит аптеку на принципиально новый уровень как обслуживания покупателей, так и количества продаж в ТТ. За счет скорости обслуживания (робот выдает одну упаковку лекарств за 3–7 секунд) достигается существенное сокращение очередей, увеличивается проходимость аптек.Также робот упрощает процесс приема препаратов и ведения складского учета. Еще экономит место в аптеке, ведь содержит в себе больше 12000 упаковок лекарств, что, в свою очередь, позволяет разместить аптеку в меньшем помещении и выделить больше места для качественного обслуживания клиентов. Мы планируем и дальше открывать роботизированные аптеки под брендами "Аптека низких цен", "Аптека Копейка", "Аптека Шар@" и "Благодия" по всей стране, ведь каждый украинец заслуживает хорошего сервиса!"фотогалерея (1 из 3) развернуть на весь экран Фото: aptekanizkihcen.ua Фото: aptekanizkihcen.ua Фото: aptekanizkihcen.ua ТОВ Аптека Низьких цін Кремінь, ліцензія №579825, серія АВ, видана Державною службою України з лікарських засобів 6 грудня 2011 року.Рекомендую Twitter G+ E-mail: var orl_l1 = 'Выделите некорректный текст мышкой'; var orl_l2 = 'Орфографическая ошибка в тексте'; var orl_l3 = 'Послать сообщение об ошибке автору?Ваш браузер останется на той же странице.'; var orl_l4 = 'Комментарий для автора необязательно'; var orl_l5 = 'Отправить'; var orl_l6 = 'Отмена'; var orl_l7 = 'Спасибо'; Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter КОММЕНТАРИИ: Присоединитесь к клубу читателей "ГОРДОН", чтобы комментировать coreola.addfunc('updatecommentsbar', function(){ if(!coreola.userid || coreola.userid <= 0){ $('#join_comments').show();} if(coreola.userid && coreola.userid > 0){ $('#user_yes_comm').text(decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))); u_str = ''; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } }); Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Осталось символов: 1000 Опубликовать Осталось символов: 1000 Опубликовать Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '241029'; comments.start(); Обсудить эту тему во "ВКонтакте"

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