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Первые роботизированные аптеки приняли участие в выставке Retail&Development Business Expo – 2018
12.04.2018 14:44
Очередная выставка Retail&Development Business Expo состоялась в Киеве. Настоящей изюминкой события стало участие в мероприятии первых роботизированных аптек под брендами "Аптека низких цен", "Аптека Копейка", "Аптека Шар@" и "Благодия".   | Фото: aptekanizkihcen.ua Основатель Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук (Head of Board): "Очень приятно видеть между экспонентов выставки лидеров в своей отрасли. Также важны инновации и нестандартный подход, которые демонстрирует ритейлер "Аптека Копейка".Более 200 роботов PharmBot уже работают в аптеках по всей стране. Представитель первых роботизированных аптек Украины Олег Хухашвили:
"На выставке Retail&Development Business Expo мы впервые презентовали проект "роботизированные аптеки" мировой бизнес-элите. Робот PharmBot выводит аптеку на принципиально новый уровень как обслуживания покупателей, так и количества продаж в ТТ. За счет скорости обслуживания (робот выдает одну упаковку лекарств за 3–7 секунд) достигается существенное сокращение очередей, увеличивается проходимость аптек.Также робот упрощает процесс приема препаратов и ведения складского учета. Еще экономит место в аптеке, ведь содержит в себе больше 12000 упаковок лекарств, что, в свою очередь, позволяет разместить аптеку в меньшем помещении и выделить больше места для качественного обслуживания клиентов. Мы планируем и дальше открывать роботизированные аптеки под брендами "Аптека низких цен", "Аптека Копейка", "Аптека Шар@" и "Благодия" по всей стране, ведь каждый украинец заслуживает хорошего сервиса!"фотогалерея (1 из 3)
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Фото: aptekanizkihcen.ua Фото: aptekanizkihcen.ua Фото: aptekanizkihcen.ua ТОВ Аптека Низьких цін Кремінь, ліцензія №579825, серія АВ, видана Державною службою України з лікарських засобів 6 грудня 2011 року.Рекомендую Twitter G+
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