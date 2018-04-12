Уже завтра нас ожидает пятница 13-е, однако в нынешнем случае это будет Светлая пятница на Светлой Пасхальной неделе. Также это будет 27-й Лунный день, космические энергии которого влияют на людей благотворно, следовательно чаще только этот день проходит удачно и легко для представителей всех знаков Зодиака.

Однако хотелось бы приоткрыть один из секретов этого дня и разъяснить, почему современные люди с такой опаской относится к 13-му числу, где бы оно не встречалось.

Речь пойдет о картах Таро и о 13-м Аркане, который носит название "Смерть". Уже при упоминании этого слова большинству людей становится не по себе. Наверняка многие хотели бы сказать: "Ну конечно же, теперь мне все понятно, 13-е число действительно несет негативную энергетику". Но на самом деле это не так, и на примере этой карты мы можем вместе в этом убедиться. То, чего мы все боимся, и то, что случается с героями фильмов ужасов, откуда и пошло это выражение "пятница 13-е", а именно - физическую смерть - эта карта совсем не обозначает. В некоторых современных колодах, для того чтобы зря не пугать людей, название этой карты даже видоизменяют.

Давайте приведем простой пример - выпускной вечер. Школьные годы остаются позади, впереди новая взрослая жизнь. Это событие вполне могло бы быть проиллюстрирован 13-м Арканом из колоды Таро. Прошлое уходит безвозвратно, выпускники никогда снова не станут школьниками. Но плохо ли это? Стоит этого бояться? К чему приведут эти перемены? Как говорится: "Король умер, да здравствует король!". Если что-то уходит, на смену ему непременно приходит что-то новое. И карта "Смерть" как раз именно это и означает - перемены. Это всегда волнительно и тревожно, но это непременно. Жить без перемен невозможно, и именно это и означает эта карта.

Также можно привести еще один пример, связанный с числом 13. Сколько у нас месяцев в году - 12, и декабрь - последний месяц. Если декабрь 12-й месяц, то можно назвать январь 13-м? По логике - можно, но на практике - это не 13-й месяц, а первый. Старый год закончился, начинается новый. Поэтому не нужно бояться числа 13-ть и только, что с ним связано.

Однако важно помнить, что неприятности в этот день могут случиться у тех, кто заранее настроился на неудачный день и проснулся с плохим настроением. У всех остальных в этот день все будет хорошо, тем более, что мы продолжаем встречать весну и праздновать Пасху.

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