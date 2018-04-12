В столице Украины заметили одного из лучших тренеров европейского футбола, по версии , — Валерия Лобановского

Об этом сообщают столичные чиновники, передает со ссылкой на .

«На Борщаговскую линию скоростного трамвая вышел очередной тематический поезд в рамках проекта «Известные украинцы». В этот раз он был украшен портретом Валерия Лобановского – одного из лучших тренеров по футболу», — говорится в сообщении.

Более того, чиновники уточнили, что помимо Лобановского, в также можно заметить трамваи с портретами Бориса Патона, Ярослава Мудрого, Анны Киевской и Николая Амосова.

Следующий поезд, по словам киевских чиновников, будет посвящен режиссеру Александру Довженко.

Напомним, 6 апреля, в одном из районов столицы на ходу сломался трамвай с пассажирами внутри. Киевским журналистам удалось выяснить, в какой районе столицы произошел случай.

«На ДВРЗ устал трамвай, движение затруднено. Людей на остановках очень много», — подчеркивают они.

При этом пользователи сети предложили несколько версий, по которым трамвай решил «лишиться самого главного».

«Трамвай с детства мечтал стать автобусом, вот и скинул рога», «верните трамвай на Патона», «Пришла весна и у трамваев отпадают рога», «трамвай-невидимка», «это последствия работы специалистов депо по выпуску трамваев на линию», – пишут они.

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