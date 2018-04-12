|В Киеве «появился» Лобановский, опубликованы фото
|12.04.2018 14:47
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В столице Украины заметили одного из лучших тренеров европейского футбола, по версии , — Валерия Лобановского
Об этом сообщают столичные чиновники, передает со ссылкой на .
«На Борщаговскую линию скоростного трамвая вышел очередной тематический поезд в рамках проекта «Известные украинцы». В этот раз он был украшен портретом Валерия Лобановского – одного из лучших тренеров по футболу», — говорится в сообщении.
Более того, чиновники уточнили, что помимо Лобановского, в также можно заметить трамваи с портретами Бориса Патона, Ярослава Мудрого, Анны Киевской и Николая Амосова.
Следующий поезд, по словам киевских чиновников, будет посвящен режиссеру Александру Довженко.
Напомним, 6 апреля, в одном из районов столицы на ходу сломался трамвай с пассажирами внутри. Киевским журналистам удалось выяснить, в какой районе столицы произошел случай.
«На ДВРЗ устал трамвай, движение затруднено. Людей на остановках очень много», — подчеркивают они.
При этом пользователи сети предложили несколько версий, по которым трамвай решил «лишиться самого главного».
«Трамвай с детства мечтал стать автобусом, вот и скинул рога», «верните трамвай на Патона», «Пришла весна и у трамваев отпадают рога», «трамвай-невидимка», «это последствия работы специалистов депо по выпуску трамваев на линию», – пишут они.