«Учитывая то, что Украина никогда не была членом СНГ, и отказ этой структуры осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и об окончательном закрытии украинского представительства при соответствующих институтах в Минске», – во время выступления на XI Форуме по вопросам безопасности в Киеве.

Порошенко подчеркнул, что также необходимо провести инвентаризацию всей договорно-правовой базы, составленной Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам государства.

«Призываю наших иностранных партнеров пересмотреть договорные обязательства с РФ, прежде только на предмет чувствительных сфер сотрудничества», — добавил он.

Также президент объявил, что внесет в Верховную Раду проект закона об одностороннем прекращении действия отдельных положений «Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией».

Как известно, Украина в 1993 году не подписала Устав СНГ, следовательно де-юре не является государством-членом содружества, однако имеет статус государства-основательницы и государства-участника.

Начиная с 2014 года Украина вышла из ряда многосторонних соглашений в рамках СНГ и приостановила членство во многих органах отраслевого сотрудничества.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира