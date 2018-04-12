|Известная украинская певица снялась для обложки российского журнала (ФОТО)
|12.04.2018 14:51
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Популярная украинская певица, экс-участница известного женского коллектива «ВИА Гра» и жена композитора Константина Меладзе Вера Брежнева, которую недавно обвинили в плагиате, снялась для обложки российского журнала Glamour.
Она также стала инста-редактором этого издания, правда, на один день, информирует svodka.net.
Отметим, что российские подписчики Веры не очень довольны этим фактом. Они оставляют на странице журнала гневные комментарии.
Yavtuwenko О пять 25, сколько можно, надоела Брежнева. Может есть ещё кто нибудь интересный, кроме неё?
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_verl_222 Она чё каждый день в ленте. ООН против России.
erzsebet7 Все, Брежнева захватила гламур, расходимся
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