Когда говорят о некой «стратегической цели США» обычно произносят слова об их стремлении к мировому господству. Нет оснований считать, что это не так. И если исходить из этой оценки стратегии Америки, стоит попытаться встать на их место и увидеть путь, который к этому господству приведет.

Факторов, влияющих на выбор целей и способ движения к ним, много: религиозные, экономические, политические, психологические и прочие. Но один мне сейчас представляется самым важным, решающим: военный.

Если взглянуть на карту мира с этой – военно-стратегической – точки зрения, то довольно очевидным будет моделирование победительно-выигрышной для Америки конфигурации: когда военные силы США расположены (в том числе) вдоль северной границы Китая. И не просто расположены, а надежным образом защищены, обеспечены всеми ресурсами, средствами управления, возможностями маневра и пр. Эта важнейшая для США территория сейчас (и последние несколько столетий) «отписана» России. С военно-стратегической точки зрения конечно, что США следует эту территорию взять под свой контроль. Приз в этой игре не просто большой, а небывалый: мировое господство в самом прямом смысле. При такой конфигурации Китай превращается в региональную державу, находящуюся под полным контролем, Россия прекращает свое существование, Европа становится ручной домашней болонкой, радующей хозяев, которые ее кормят. То, что при этом под контроль США попадает весь нефтегазовый ресурс России – немаловажный (но не главный) бонус. Он легко превращается в стандартный, надежный рычаг управления. Но главный базис власти – военно-силовое превосходство. А главная цель – собственно власть (над миром).

Концепция финансово-экономического порабощения мира, то есть та стратегия, которой США двигались последние десятилетия, привела к максимально возможному, но недостаточному, результату: он еще очень далек от мирового господства. Мир трансформируется в «неправильном» направлении формирования альтернативных США центров силы и зон самостоятельного развития. Финансово-экономическое и идейно-политические стратегии сделали, что смогли, но сейчас они ослабли, а завтра будут бессильны.

Пришло время, пока не поздно, остановить эту «неправильную» трансформацию и продолжить стремление США к стратегической цели, – мировому господству – которая все еще реальна. Максимально близка она была в девяностые и нулевые, когда Россия была послушной, ослабленной, лишенной собственных стратегических целей. Америка упустила свой шанс, хотя линия в нужном направлении была намечена и реализовывалась.

Оставалось довести Россию до формального распада (федерализации) – представив это как торжество демократии. Затем – лишить бывшую Российскую Федерацию ядерного военного потенциала, мирно разоружив возникшие новые квазигосударства: «московское», «татарское», «уральское», «сибирское», «якутское», «дальневосточное» и т.п., перенацелить имеющиеся военные средства и по прямым договорам с независимыми правительствами ввести свои силы. На этом переустройство мира было бы практически завершено. Но момент был упущен. Грандиозность цели сама по себе не обеспечивает наличия политических сил соответствующего уровня: у Америки их не оказалось.

Существуют ли иные – кроме превращения России в военный округ армии США – конфигурации, способные решить военно-стратегические задачи на пути к мировому господству? Существуют ли иные – не военные – способы достижения этой цели?

На мой взгляд, ответы на оба вопроса звучат одинаково: нет, не существуют. В этой связи, исходя из предположения, что США действительно стремятся к мировому господству, следует рассматривать все их действия как подчиненные этой цели. А путь к этой цели лежит через ядерное разоружение России, и ее расчленение на оперативные округа, которые могут при этом считать себя суверенными государствами.

Что для этого надо делать – понятно. И эта технология (как сопутствующая внутренней деградации самого государства) уже привела к успеху – крушению СССР. Почему она не привела к окончательному разрушению России?

Кое-кто в России думает, что нашлась некая стойкая часть политической элиты, которая – из разных, в том числе и глубоко противоречивых – побуждений, смогла остановить падение в пропасть и «встать с колен».

Есть также распространенное мнение, что русский народ сам по себе обладает такой внутренней силой, что никому не даст себя поработить. Первое мнение не лишено оснований, но преувеличивать его роль не следует. Второе – заблуждение: десятки миллионов русских (советских) превратились в безвольное, растерянное ведомое население, оказавшись под властью предельно слабых, карикатурно убогих «националистических» правителей в бывших союзных республиках. Основная причина того, что Россию «не доломали» в том, что в самих США начались судьбоносные процессы внутренней трансформации, поиска новой парадигмы мирового господства. Стало как бы не до России, казалось, что силы инерции, в ней запущенные, доведут до распада сами по себе, что Россию довольно поддерживать на мармите исламской, украинской и финансово-экономической угрозы, чтобы она пришла в отведенное ей стойло.

И она бы пришла (возможно, и придет), если бы в это же самое время не наращивал мускулы Китай. Из-за Китая приходится поторапливаться и дожать Россию на лопатки.

Предпринятые Америкой (после прихода Трампа) меры, направленные на уничтожение России (с которой «было бы хорошо поладить») последовательны и чувствительны.

Россия втягивается в многомерный набор кризисов, каждый из которых нарастает, причем управление всеми кризисами находится в руках Америки и ее союзников, сателлитов и пр. «Украинский», «сирийский», «газово-сетевой», «долларово-нефтяной», идеологический, духовный, наконец, политический, кризисы удушают Россию.

Против России будут последовательно применены все способы и формы воздействия и нет пока ни одного фактора – кроме политического торга США и Китая, в котором карта России лежит на столе, – учитывающего не то что интересы России, а ее судьбу.

Поскольку у России лет тридцать как нет концепции и, соответственно, стратегии собственного развития, поскольку ее властные элиты лишь «вписывались» в мировую экономику, то у нее нет и никаких идей (о стратегии и говорит нечего) по части выхода из кризиса.

Чтобы выходить, надо знать – куда? Российская же элита стремится только в объятия мародеров и палачей, воспринимая их как работников собеса. Торг внутри российской элиты, похоже, завершается и переходит в фазу выталкивания друг друга за борт. Исход этой борьбы, конечно, важен – несмотря на то, что любой вариант омерзителен: победят «продажные твари типа А» или «продажные твари типа Б» – имеет, к сожалению, значение…

Но при всем при этом то, как именно дом рушится – важно. И для тех, кто хочет спастись, и для тех, кому доведется восстанавливать порушенное. Более того: пока еще есть и те, кто может разрушение остановить. У меня нет способа привести их к власти или хотя бы собрать в военный отряд. У меня есть лишь надежда, упование. И слова.

СЕРГЕЙ БЕЛКИН

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