Отель Plaza Hotel в Нью-Йорке, где состоялись съемки одного из самых известных новогодних фильмов "Один дома 2", предложил гостям провести день, как главный герой киноленты Кевин МакКаллистер. Об этом сообщается на сайте гостиницы.

Представители отеля отметили, что хотят запустить необычную акцию в честь 25-летия фильма в следующем году. Plaza Hotel предоставит аутентичное меню ресторана 1992 года, эксклюзивную коллекцию дисков с пятью сериями комедии и памятные сувениры за 895 долларов. Также гости смогут насладиться гигантским мороженным, которое персональный дворецкий принесет лично в номер.

Помимо этого, дополнительные услуги предусматривают экспресс-пропуск на смотровую площадку 86-го этажа Эмпайр-стейт-билдинг, поездку по Нью-Йорку, которая будет длиться четыре часа, и доступ на каток Wollman Rink.

Отмечается, что номер можно забронировать до 28 октября 2018 года.

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