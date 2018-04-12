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Портников: Путин не может позволить себе выглядеть слабаком перед таким дремучим народом
12.04.2018 14:52
Американская администрации давит на президента России Владимира Путина, склоняя его к "сделке" по Сирии. Однако глава Кремля не хочет думать об возможности соглашения, чтобы не казаться слабым в глазах россиян, считает политический комментатор Виталий Портников. Путин будет метаться в поиске слабых мест Запада Фото: Виталий Портников / Facebook "Трамп хочет сделки с Путиным. И верит, что эта сделка освободит его от подозрений в сотрудничестве с Кремлем во время предвыборной кампании. Потому что эта сделка должна восстановить миропорядок, разрушенный при Бараке Обаме. Вот только вероятность заключения этой сделки стремится к нулю", – считает автор.По мнению Портникова, в Белом доме исходят из ошибочного посыла, что в России понимают безнадежность экономического соревнования с Соединенными Штатами.

"Путин ни о чем таком не желает знать. И – самое главное – об этом ничего не желают знать подданные российского правителя, граждане Средневековья. Путин просто не может позволить себе выглядеть слабаком перед таким дремучим народом. Именно следовательно Трамп, Болтон (советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. – ) и Помпео (госсекретарь США Майк Помпео. – ) будут давить в надежде на то, что Путин все осознает и начнет переговоры о "сделке". А Путин будет метаться в поиске слабых мест Запада – чтобы они поняли, как опасно на него давить и отстали, наконец", – отметил комментатор.

Как и во времена СССР, "когда американцы тоже давили и хотели договориться", сделки не будет, а случится коллапс, прогнозирует Портников.

11 апреля президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России следует готовиться к применению в Сирии "хороших, новых и умных ракет". Вскоре он опубликовал твит, в котором предложил России прекратить гонку вооружений.

Ожидается, что 12 апреля Помпео объявит в Сенате США об окончании "эры мягкой политики в отношении России".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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