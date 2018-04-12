"Путин ни о чем таком не желает знать. И – самое главное – об этом ничего не желают знать подданные российского правителя, граждане Средневековья. Путин просто не может позволить себе выглядеть слабаком перед таким дремучим народом. Именно следовательно Трамп, Болтон (советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. – ) и Помпео (госсекретарь США Майк Помпео. – ) будут давить в надежде на то, что Путин все осознает и начнет переговоры о "сделке". А Путин будет метаться в поиске слабых мест Запада – чтобы они поняли, как опасно на него давить и отстали, наконец", – отметил комментатор.

Как и во времена СССР, "когда американцы тоже давили и хотели договориться", сделки не будет, а случится коллапс, прогнозирует Портников.

11 апреля президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России следует готовиться к применению в Сирии "хороших, новых и умных ракет". Вскоре он опубликовал твит, в котором предложил России прекратить гонку вооружений.

Ожидается, что 12 апреля Помпео объявит в Сенате США об окончании "эры мягкой политики в отношении России".

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