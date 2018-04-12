В четверг, 12 апреля, в Одессе возле дома на улице Разумовской образовался масштабный провал. Об этом сообщает Пушкинская.

Сообщается, что яма находится прямо посреди проезжей части - в левом ряду по направлению движения к автовокзалу.

По словам очевидцев, провал существует как минимум четыре дня и постоянно увеличивается в размерах. Сейчас его ширина составляет около 1,5 м, а бездна - примерно метр.

Возле ямы установили сигнальную ограду, а сам провал "заделали" автомобильными шинами.

Как сообщал svodka.net, жители Кривого Рога запечатлели момент, как местные коммунальщики во время ремонта дорог ногами утрамбовывали асфальт.

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