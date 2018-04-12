|На завтра объявлено штормовое предупреждение в некоторых областях Украины
|12.04.2018 14:54
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Ночью 13 апреля в некоторых областях Украины объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра, передает
"Ночью 13 апреля в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях, 14-15 апреля на Левобережье (кроме Херсона) на поверхности почвы, кое-где и в воздухе заморозки 0-4 °", - говорится в сообщении.
Как сообщал вчера в Центральной геофизической обсерватории имени
Бориса Срезневского зафиксировали температурный рекорд в Киеве.
Температура воздуха в столице была больше 24 градусов тепла.
Последний раз этого дня рекорд был установлен в 1959 году - тогда
11 апреля в Киеве было 22,7 градусов тепла. В общем, климатологи
заметили, что это не является типичной температурой для
апреля.
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