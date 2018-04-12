Ночью 13 апреля в некоторых областях Украины объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра, передает

"Ночью 13 апреля в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях, 14-15 апреля на Левобережье (кроме Херсона) на поверхности почвы, кое-где и в воздухе заморозки 0-4 °", - говорится в сообщении.

Как сообщал вчера в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского зафиксировали температурный рекорд в Киеве. Температура воздуха в столице была больше 24 градусов тепла. Последний раз этого дня рекорд был установлен в 1959 году - тогда 11 апреля в Киеве было 22,7 градусов тепла. В общем, климатологи заметили, что это не является типичной температурой для апреля.





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