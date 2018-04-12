|«Братский народ — на помойку!»: в Кабмине сказали, когда простят Россию
|12.04.2018 14:57
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Если бы конфликт Украины с Россией закончился сейчас, понадобилось бы три поколения, чтобы наладить отношения.
«И только при условии, что это будет двустороннее движение, тяжелая работа обоих государств. В конце концов в Европе отстроились отношения после Второй мировой войны… Но пока я не вижу никакой готовности со стороны России кончать войну на Донбассе, выводить оккупационные войска из Крыма. И собственно — не вижу готовности к примирению», — заявила «Обозревателю» вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
По ее словам, лозунг, который распространяется в России, о том, что «Украина — братский народ», пора выбрасывать на помойку.
«Потому что мы перестали быть братскими народами в тот момент, когда первые русские «зеленые человечки» зашли в Крым», — подытожила Климпуш Цинцадзе.