Если бы конфликт Украины с Россией закончился сейчас, понадобилось бы три поколения, чтобы наладить отношения.

«И только при условии, что это будет двустороннее движение, тяжелая работа обоих государств. В конце концов в Европе отстроились отношения после Второй мировой войны… Но пока я не вижу никакой готовности со стороны России кончать войну на Донбассе, выводить оккупационные войска из Крыма. И собственно — не вижу готовности к примирению», — заявила «Обозревателю» вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, лозунг, который распространяется в России, о том, что «Украина — братский народ», пора выбрасывать на помойку.

«Потому что мы перестали быть братскими народами в тот момент, когда первые русские «зеленые человечки» зашли в Крым», — подытожила Климпуш Цинцадзе.

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