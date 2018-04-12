11 апреля Всемирная организация здравоохранения заявила, что в сирийском городе Дума погибли 43 человека, еще 500 пострадали.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о наличии доказательств применения Дамаском химического оружия в Думе, информирует svodka.net.

Эту информацию президент также подтвердил в интервью телеканалу TF1. На вопрос журналистов телеканала имеет ли Франция доказательства использования химического вещества при атаке в Сирии, Макрон ответил: «Да. У нас есть доказательства».

Однако президент оговорился, что необходимо проверить всю имеющуюся информацию. После этого кстати будет принято максимально полезное и эффективное решение.

Когда журналисты спросили его, обсуждал ли Макрон ситуацию в Сирии с Владимиром Путиным, президент Франции ответил, что лидеры говорят об этом постоянно.

Читайте: Макрон не отменит визит в РФ из-за подозрений в химатаке в Сирии

11 апреля Всемирная организация здравоохранения заявила, что в сирийском городе Дума погибли 43 человека, еще 500 пострадали. По данным ВОЗ, у них наблюдаются «симптомы, схожие с отравлением токсичными химикатами».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира