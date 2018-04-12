Продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом важно для сохранения макрофинансовой стабильности Украины, заявил замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сологуб отметил важность сотрудничества Украины с МВФ Фото: Національний банк України / Facebook "Мы убеждены, что для сохранения макрофинансовой стабильности Украины критически важным является безотлагательная активизация усилий для продолжения сотрудничества с МВФ", – сказал он.Последний меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ подписали в марте 2015 года, в течение четырех лет Фонд должен выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд.В мае 2017 года в МВФ сообщили, что для завершения пересмотра программы ожидают от властей Украины обеспечения парламентской поддержки земельной, пенсионной реформ, антикоррупционных законопроектов и интенсификации приватизационных процессов.В середине февраля 2018 года в Киев приезжала группа экспертов МВФ для консультаций с украинскими властями.8 марта пресс-секретарь МВФ Джерри Райс сообщил, что Международный валютный фонд поддерживает постоянные контакты с украинскими властями, но пока не определил дату визита оценочной миссии в Украину с целью пересмотра и предоставления следующего транша. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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