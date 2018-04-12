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Продолжение сотрудничества с МВФ является критически важным – НБУ
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12.04.2018 15:00
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Продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом важно
для сохранения макрофинансовой стабильности Украины, заявил
замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Сологуб отметил важность
сотрудничества Украины с МВФ Фото: Національний банк України /
Facebook "Мы убеждены, что для сохранения макрофинансовой
стабильности Украины критически важным является безотлагательная
активизация усилий для продолжения сотрудничества с МВФ", –
сказал он.Последний меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ
подписали в марте 2015 года, в течение четырех лет Фонд должен
выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой
программы украинское правительство получило уже четыре транша
на общую сумму $8,7 млрд.В мае 2017 года в МВФ сообщили, что для
завершения пересмотра программы ожидают от властей Украины
обеспечения парламентской поддержки земельной, пенсионной реформ,
антикоррупционных законопроектов и интенсификации приватизационных
процессов.В середине февраля 2018 года в Киев приезжала группа
экспертов МВФ для консультаций с украинскими властями.8
марта пресс-секретарь МВФ Джерри Райс сообщил, что Международный
валютный фонд поддерживает постоянные контакты с украинскими
властями, но пока не определил дату визита оценочной миссии в
Украину с целью пересмотра и предоставления следующего транша.
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