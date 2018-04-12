Завтра, 13 апреля, народный депутат Украины Надежда Савченко может пройти экспертизу на полиграфе. Об этом сказала в комментарии ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко.

"Вероятно, но достоверной информации нет", - сказала пресс-секретарь, отвечая на вопрос о том, планируется ли на завтра экспертиза на полиграфе при участии Савченко.



Как сообщал 5 апреля Надежда Савченко не прошла судебно-психологическую экспертизу с применением компьютерного полиграфа из-за процессуальных вопросов.



Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила дозволение на ее задержание и арест.



В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.



Суд арестовал Савченко до 20 мая.

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