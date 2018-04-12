Завтра, 13 апреля, народный депутат Украины Надежда Савченко
может пройти экспертизу на полиграфе. Об этом сказала
в комментарии ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко.
"Вероятно, но достоверной информации нет", - сказала
пресс-секретарь, отвечая на вопрос о том, планируется ли на завтра
экспертиза на полиграфе при участии Савченко.
Как сообщал 5 апреля Надежда Савченко не прошла
судебно-психологическую экспертизу с применением компьютерного
полиграфа из-за процессуальных вопросов.
Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и
предоставила дозволение на ее задержание и арест.
В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее
подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14
ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3
ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил,
что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично
планировала провести террористический акт в парламенте.
Суд арестовал Савченко до 20 мая.
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