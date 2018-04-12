Вы надеваете носки перед сном? Если вы этого не делаете и у вас проблемы с засыпанием, то, вероятно, вам стоит пересмотреть свои привычки.

Как оказалось, действительно использование носков ночью помогает быстрее уснуть. К такому выводу пришли ученые из Базеля, которые провели ряд исследований, пишет со ссылкой на .

Швейцарские ученые решили набрать группу добровольцев чтобы проверить, как температура рук и ног влияет на качество сна. Тепло конечностей положительно воздействовало на остальной организм, расширяя сосуды. Из-за этого люди засыпали за более короткий промежуток времени. Кроме того, во время нагревания у человека снижается и кровяное давление, расслабляя тем самым мозг и подготавливая его ко сну.

Однако все мы знаем, что не каждый любит спать в носках. Для этого ученые предложили метод, который может добиться того же эффекта без использования такого предмета одежды. Как вариант, можно разместить рядом с ногами грелку, бутылку с теплой водой, или же просто укутать ноги дополнительным одеялом. Помогает также и принятие теплого душа или ванны перед сном.

Пользователи Facebook тут же разделились на два лагеря, комментируя открытие ученых. Кто-то говорил, что ему неудобно спать в носках, кто-то даже рассказывал, что во время сна стаскивает их с ног.

​Тем не менее были и такие, кто рассказывал об эффективносте способа на своем опыте.

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