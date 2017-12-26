В Одессе на постройках для еврейского общества появились антисемитские записи. По факту вандализма было открыто криминально производство. Об этом журналистам ВВС Украина сообщили в полиции.

Производство расследуют по ч.1 ст. 161 ККУ — Нарушение равноправия граждан зависимо от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии, — сообщает ведущий советник главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

О появлении надписей сообщил директор «Украинского еврейского комитета» Эдуард Долинский.

Обидные слова и символы, похожие на свастику, появились на постройках музея Холокоста на улице Малой Арнаутской, еврейского культурного центра на Нежинской и на бывшей Бродской синагоге на Жуковского. Все надписи были сделаны красной, черной и белой красками.

Местное интернет-издание «Таймер» опубликовало снимки надписей. Среди них есть и надписи «Украина для украинцев».

По сообщениям интернет-СМИ, за минувший год еврейское общество часто подвергалось нападкам со стороны вандалов.

В октябре министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о громком задержании преступной группировки «Торпеда», которую обвинили по меньшей мере в 9 похожих преступлениям, совершенных в 2016-2017 годах. Большинство из них направлено на разжигание ксенофобии и религиозной нетерпимости.

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