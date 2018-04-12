Киевские городские власти намерены ограничить использование полиэтиленовых пакетов в торговых точках.

Соответствующее решении приняла городская комиссия по вопросам экологической политики.Об этом сообщили в Киевсовете, информирует svodka.net.

Супермаркетам и иным торговым точкам рекомендовано отказаться от целлофановых пакетов и перейти на бумажные пакеты или сумки многоразового использования.

По версии депутатов Киевсовета, именно такая политика сейчас проводится в странах Европейского союза. Однако, решение Киевсовета может носить только рекомендательный характер, поскольку для запрета пакетов нет законодательной базы.

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