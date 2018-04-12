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Приймачук: При Януковиче всем "смотрящих" ставили. Люди Саши-стоматолога на всех госпредприятиях сидели
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12.04.2018 15:07
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За время своего четырехлетнего президентства Виктор Янукович
выстроил систему "смотрящих", которые закреплялись за каждым
госпредприятием Украины. В основном это были люди старшего сына
Януковича Александра, прозванного "Сашей-стоматологом", заявил
"ГОРДОН" директор "Центрального проектного института" Минобороны
Украины, военный строитель и инженер полковник запаса Олег
Приймачук. Виктор Янукович был президентом Украины с 25 февраля
2010 г. по 22 февраля 2014-го, после победы Евромайдана сбежал в
Россию Фото: ЕРА ."При Януковиче всем "смотрящих" ставили. Это люди
Саши-стоматолога, их очень много было, на всех госпредприятиях
сидели. Мне тоже пытались насадить "смотрящего". Например, при
Саламатине (Дмитрий Саламатин, министр обороны Украины с 8
февраля по 24 декабря 2012 года. – ) вызывают меня в
Минобороны и говорят: так и так, твое предприятие должно каждый
месяц отчислять определенную сумму или ты пишешь заявление по
собственному желанию. Я руками развел: откуда в государственном
проектном институте такие деньги? Они говорят: "Где хочешь, там и
бери", – рассказал Приймачук.По его словам, как при
Саламатине, так и при его преемнике на посту министра обороны Павле
Лебедеве, практика назначения "смотрящих" и ежемесячных
неофициальных финансовых отчислений "наверх" не прекращалась."То,
как вел себя Лебедев, – вообще не передать. Вызвал меня на
ковер: "Если в этом году ваш институт не сделает проектных работ на
43 млн грн, я вас сниму с должности". Он пошел на грубейшее
нарушение в управлении госпредприятиями, прямо в контракте
прописав: мол, если не сделает заказов на 43 млн грн –
уволить. А у меня в то время проектных работ только на 18 млн грн
было, Министерство обороны вообще ноль заказов дало институту.
Пришлось искать заказы на стороне, крутились как могли", –
уточнил Приймачук.Он также добавил, что после бегства Януковича
приближенные к нему люди своего влияния в Украине не
потеряли."Министры Саламатин и Лебедев лишились должности и многое
не успели – Евромайдан победил, Янукович сбежал. Пошатнулась
ли система "смотрящих" за четыре года после победы Майдана? Это как
соль в стакане воды. Соли нет, а вода соленая… Гражданские пиджаки,
которые при Януковиче в Минобороны и Генштабе советниками
числились, до сих пор в разных структурах и министерствах бегают.
От них пострадали больше танковые заводы и весь военно-промышленный
комплекс. Пока такие люди остаются во власти, нам и России не надо,
сами себя изнутри сжираем", – подытожил Приймачук.Виктор
Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год, после
бегства из страны находится в России.В Оболонском суде Киева
рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене.
Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5
ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в
ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в
посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность
Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие
последствия).Ближайшее судебное заседание по делу о госизмене
Януковича состоится 18 апреля.
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