За время своего четырехлетнего президентства Виктор Янукович выстроил систему "смотрящих", которые закреплялись за каждым госпредприятием Украины. В основном это были люди старшего сына Януковича Александра, прозванного "Сашей-стоматологом", заявил "ГОРДОН" директор "Центрального проектного института" Минобороны Украины, военный строитель и инженер полковник запаса Олег Приймачук. Виктор Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 г. по 22 февраля 2014-го, после победы Евромайдана сбежал в Россию Фото: ЕРА ."При Януковиче всем "смотрящих" ставили. Это люди Саши-стоматолога, их очень много было, на всех госпредприятиях сидели. Мне тоже пытались насадить "смотрящего". Например, при Саламатине (Дмитрий Саламатин, министр обороны Украины с 8 февраля по 24 декабря 2012 года. – ) вызывают меня в Минобороны и говорят: так и так, твое предприятие должно каждый месяц отчислять определенную сумму или ты пишешь заявление по собственному желанию. Я руками развел: откуда в государственном проектном институте такие деньги? Они говорят: "Где хочешь, там и бери", – рассказал Приймачук.По его словам, как при Саламатине, так и при его преемнике на посту министра обороны Павле Лебедеве, практика назначения "смотрящих" и ежемесячных неофициальных финансовых отчислений "наверх" не прекращалась."То, как вел себя Лебедев, – вообще не передать. Вызвал меня на ковер: "Если в этом году ваш институт не сделает проектных работ на 43 млн грн, я вас сниму с должности". Он пошел на грубейшее нарушение в управлении госпредприятиями, прямо в контракте прописав: мол, если не сделает заказов на 43 млн грн – уволить. А у меня в то время проектных работ только на 18 млн грн было, Министерство обороны вообще ноль заказов дало институту. Пришлось искать заказы на стороне, крутились как могли", – уточнил Приймачук.Он также добавил, что после бегства Януковича приближенные к нему люди своего влияния в Украине не потеряли."Министры Саламатин и Лебедев лишились должности и многое не успели – Евромайдан победил, Янукович сбежал. Пошатнулась ли система "смотрящих" за четыре года после победы Майдана? Это как соль в стакане воды. Соли нет, а вода соленая… Гражданские пиджаки, которые при Януковиче в Минобороны и Генштабе советниками числились, до сих пор в разных структурах и министерствах бегают. От них пострадали больше танковые заводы и весь военно-промышленный комплекс. Пока такие люди остаются во власти, нам и России не надо, сами себя изнутри сжираем", – подытожил Приймачук.Виктор Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год, после бегства из страны находится в России.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).Ближайшее судебное заседание по делу о госизмене Януковича состоится 18 апреля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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