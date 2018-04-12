ОЗХО проводила тестирование «в четырех независимых лабораториях с хорошей репутацией, расположенных в разных частях мира». Все они пришли к одним и тем же выводам.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришла к выводу, что власти Британии правильно идентифицировали вещество, которым отравили в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, информирует svodka.net.

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«Образцы, собранные командой ОЗХО, подтверждают выводы Британии о природе токсина, который использовали в Солсбери», — говорится в заявлении организации.

В ОЗХО заявили, что собранные экспертами организации образцы были исключительно чистыми и почти не содержали примесей.

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При этом название «Новичок» в тексте заявления ОЗХО не упоминается. Организация не указывала возможное происхождение вещества, так как это не входило в задачи экспертов.

ОЗХО выпустила еще один, засекреченный доклад, который передала в распоряжение всех стран-членов организации. Россия является членом ОЗХО.

«Название и химическая структура вещества описаны в полной — засекреченной — версии доклада», — добавили в организации. С открытой частью доклада можно ознакомиться на сайте ОЗХО.

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Как уточнил глава МИД Британии Борис Джонсон, Британия попросила организацию опубликовать краткую версию доклада и предоставить ее в том числе и России.

«Из соображений прозрачности, а также потому что нам, в отличие от России, нечего скрывать, мы попросили ОЗХО опубликовать краткую версию доклада, а полную — распространить между стран-членов ОЗХО, включая Россию», — заявил Джонсон.

Как сообщали новости мира, ОЗХО проводила тестирование «в четырех независимых лабораториях с хорошей репутацией, расположенных в разных частях мира». Все они пришли к одним и тем же выводам.

«Теперь нет сомнений в том, какое вещество было использовано. Нет больше и альтернативных версий касательно того, кто несет ответственность — только у России был мотив, способ и история [подобных действий]», — добавил глава МИД.

Великобритания созвала совещание Исполнительного совета ОЗХО, который обсудит возможные дальнейшие шаги организации.

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