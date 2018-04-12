Киев должен определиться со своей позицией по договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией до 1 октября этого года, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" дипломат, знаток по международному и европейскому праву Вадим Трюхан. Трюхан: Денонсация договора о дружбе с РФ никак не отразится на рассмотрении в судах исков Украины Фото: Foreign Policy Council "Ukrainian Prism" / Facebook "Договор о дружбе с РФ заключался на 10 лет с возможностью продления на такой же срок. И согласно положениям этого договора, он продлевается автоматически, если за шесть месяцев до его окончания ни одна из сторон не заявляла о намерении провести денонсацию. 1 октября этого года наступает дедлайн. И до этой даты Украина должна определиться со своей позицией. Причем частичная денонсация договора о дружбе с РФ невозможна. Его можно либо полностью продлить, либо разорвать. Если у президента есть политическая воля, он должен принять решение о денонсации договора", – отметил Трюхан.По его мнению, де-факто договор о дружбе с РФ давно не действует."Денонсация договора о дружбе с РФ никак не отразится на рассмотрении в судах исков Украины. Нельзя говорить о дружбе, партнерстве и сотрудничестве, когда Россия развязала против нас войну и оккупировала украинские территории. Де-факто этот договор и так уже давно не действует", – подчеркнул дипломат.Он считает запоздалым предложение президента Украины Петра Порошенко о прекращении участия страны в уставных органах СНГ."Украина – основатель СНГ. Киеву давно нужно было денонсировать соглашение об основании этой организации, а также договора, идущие вразрез с нашими национальными интересами. К сожалению, мы действуем с запозданием. На протяжение четырех лет у нас не было политической воли, чтобы пойти на этот шаг. И если Украина все же денонсирует связанные с СНГ соглашения и договора, это будет логично и правильно. В то же время нужно сказать, что там есть и полезные для нас договора – их можно оставить", – резюмировал Трюхан.Верховная Рада ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией 14 января 1998 года."Договор заключается сроком на 10 лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие 10-летние периоды, если ни одна из высоких договаривающихся сторон не заявит другой высокой договаривающейся стороне о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до окончания очередного 10-летнего периода", – сказано в документе.Положение о признании границ закреплено во второй статье договора о дружбе. Она гласит: "Высокие договаривающиеся стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по заключительному акту совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ".14 марта 2018 года народный депутат от Блока Петра Порошенко Светлана Залищук сообщила, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам рассказал о подготовленном МИД предложении о денонсации договора о дружбе с Россией. Климкин ответил, что его заявление "несколько искажено". "Есть несколько аспектов, не только политических. Есть юридический – в контексте подготовки наших исков. Это все мы учитываем", – сказал министр. Сегодня на 11-м Киевском форуме по безопасности Порошенко заявил, что предложит Верховной Раде прекратить действие отдельных положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки дружбе договора сотрудничестве партнерстве украины Теги: политика