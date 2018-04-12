|Военный самолет упал в море в Греции
|12.04.2018 15:17
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Учебный самолет Mirage 2000 греческих ВВС упал в море в 9 километрах от греческого острова Скирос. Об этом сообщает со ссылкой на Militaire.gr.
Издание сообщает, что самолет возвращался после операции перехвата в Эгейском море.
Сейчас ведутся поиски пилота.
Отмечается, что в данном регионе много турецких подлодок.
Как сообщает вчера в Алжире разбился военный самолет, в результате чего погибли 257 человек. Самолет упал в городе Буфарик, который находится в 30 километрах от столицы Алжира, предыдущая причина катастрофы пока не известна.
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