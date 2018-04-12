Мир с ужасом наблюдает за эскалацией напряжённости между США и Россией. Так ли все серьезно? И в чем смысл?

Иван Кузнецов

Мировое информационное пространство охватила сирийская лихорадка. То, что раз за разом на тот или иной лад повторяют все серьезные СМИ мира, выглядит примерно так:

В конце прошлой недели в прессе начали появляться сообщения о новой химической атаке, якобы совершенной сирийской армией в городе Дума, неподалёку от Дамаска;

США поспешили (как обычно) заклеймить атаку преступлением против человечности, а Башара Асада кровавым диктатором, и заявили, что ответ будет жёстким и последует незамедлительно;

кровавым диктатором, и заявили, что ответ будет жёстким и последует незамедлительно; Россия заблокировала резолюцию совбеза ООН, угрожает уничтожить любые американские ракеты или даже те средства, с которых ракеты будут запущены, Дональд Трамп отозвался яростным твитом — и вот уже мир на пороге новой мировой войны…

Таков взгляд совокупных «западных» СМИ. Ему в корне противоречит точка зрения российской патриотической прессы, заявляющей вслед за официальными лицами, что никаких доказательств химататки в Думе нет, зато есть доказательства незаконного авиаудара ВВС Израиля по сирийскому аэродрому, и что защищать российская ПВО собирается не Асада и его войска, а русских военных советников, которые подвергнутся риску в случае американского удара. Отечественные публичные аналитики часто ставят все развитие ситуации в полную зависимость от личностных особенностей американского президента, оценивая его как неуверенного в себе, недальновидного или даже опасно импульсивного.

Разобраться в ситуации и понять, что к чему, оказывается очень сложно или даже почти невозможно, если вслед за подавляющим большинством журналистов вести отсчёт событий от предполагаемой химической атаки 7 апреля. При этом подходе решения разных сторон и громкие заявления выглядят максимально необоснованными и даже беспричинными. И наоборот, принимая во внимания все более отдаленные по времени события, вероятно выстроить куда более логичную и понятную картину. Здесь важно правильно выбрать отправную точку…

Николай Тасоев © ИА Красная Весна Сирия

Демократический Вашингтон

В январе 2009 года в США началась эра правления демократов. В Белом доме поселился Барак Обама, в обеих палатах конгресса у его партии было существенное большинство, и, что важно для сирийского вопроса, госдепартамент возглавила Хиллари Клинтон.

В ходе сенатских слушаний по утверждению кандидатуры Клинтон некоторые парламентарии были обеспокоены тем, что другие страны смогут использовать пожертвования в семейный благотворительный фонд Клинтонов в качестве «одолжений» американскому госсекретарю… Чтобы развеять подобные подозрения, возглавляемый Биллом Клинтоном фонд охотно обязал сам себя сообщать комитету по этике госдепартамента обо всех новых жертвователях-государствах и принимать деньги только после одобрения из Вашингтона. Когда через несколько лет выяснится, что фонд не сообщил куда следует о пожертвовании на сумму в миллион долларов от Катара, поступившем в 2012 году, благотворители избегут проблем с законом, заявив, что Катар к тому моменту уже давно являлся жертвователем фонда Клинтонов, да и сумма была не велика…

Столкновения протестующих с полицией в Блиде. Алжир. 8 января 2011 года

Арабская весна

Через год, в 2010-м, на Ближнем Востоке начался бурный политический передел, который позже станут называть «арабской весной». Гражданские конфликты разного масштаба в течение трёх лет потрясли Тунис, Египет, Ливию, Йемен, Бахрейн, Сирию, Ирак, Алжир, Иорданию, Кувейт, Марокко, Оман и Судан. Обстоятельства от страны к стране были различны, но хватало и общих моментов, позволяющих объединить эти процессы под общим термином.

Все «народные» выступления против власти были в той или иной степени поддержаны американскими властями в лице президента или госдепартамента. Многие специалисты считают, что США были не только сторонниками, но и инициаторами «арабской весны»… Как бы то ни было, помимо скованных протоколом политиков с похожими на лозунги заявлениями о поддержке демократизации Ближнего Востока и борьбы с тиранией, в пользу создания кризиса в этом регионе высказывались и сторонники идеологи управляемого хаоса, подразумевающей, что кроме США благополучных мест на планете быть не должно… Кроме официальной американской поддержки, протестующая столичная молодёжь ближневосточных стран часто использовала для координации социальные сети, расположенные физически в Штатах, а значит, неподконтрольные местным властям. Оказали поддержку протестующим и американские глобальные СМИ, в большинстве своём солидарные с официальной позицией администрации Обамы. Интересным «совпадением» явилось то, что политические волнения не коснулись основных союзников Америки в регионе — Катара и Саудовской Аравии.

Другой общей чертой гражданских выступлений «арабской весны» стало усиление религиозной группы «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вооруженные отряды членов этого движения во многих странах выступили в качестве радикального крыла протестующих и стали активно претендовать на власть там, где официальное правительство удалось устранить. Информационным сопровождением столкновений и политического передела в арабоязычном мире заведовала наиболее влиятельная в регионе медиакорпорация «Аль-Джазира». «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как выяснилось позже, во многом финансировал Катар, а «Аль-Джазира» — единственное ближневосточное СМИ, обладающее глобальным вещанием, — просто-напросто существует за счёт средств катарского бюджета…

Для одних государств результатом «арабской весны» стала смена правящей элиты, другим удалось сдержать давление протестующих с помощью реформ, а некоторые оказались ввергнуты в пучину долгий гражданской войны. Именно в таком положении оказалась и Сирия.

Николай Тасоев © ИА Красная Весна Дети на улице. Дамаск. Сирия

Гражданская война в Сирии

Задолго до усиления на территории Сирийской Арабской Республик ныне побеждённого ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии шло противостояние правительственных войск и различных групп так называемой оппозиции. Некоторые из этих вооруженных формирований признаются террористическими в Саудовской Аравии, некоторые — в Катаре, некоторые — в других странах, но все они пользуются поддержкой тех или иных ближневосточных государств, которые ещё не признали их террористами. Большинству этих «оппозиционеров» помогают и США.

В 2012 году Катар призвал арабские страны к вторжению в Сирию для предотвращения дальнейшего кровопролития. Понятно, что о сохранении власти Асада речи не шло. Идея не нашла широкой поддержки, вероятно, потому, что не была воспринята с воодушевлением в Белом доме, где уже были озадачены тем, как продолжать проводить свою политику в условиях нового, куда более республиканского конгресса.

Вместо поддержки прямой экспансии Обама избрал политику угроз. В августе 2012 года он заявил, что использование режимом Асада химического оружия является «красной линией», которую нельзя переходить. До первого зарегистрированного случая химатаки в Сирии тогда оставалось ещё два месяца… как бы то ни было, боевые отравляющие вещества вскоре были применены, по официальным данным ООН, обеими сторонами конфликта. По этому поводу в Штатах была развёрнута широкомасштабная информационная кампания, кульминацией которой стало внесение в сентябре 2013 года в конгресс законопроекта о применении в Сирии всей мощи американской военной машины. Вскоре новый и куда менее воинственный, чем Клинтон, госсекретарь США Джон Керри заявил, что сирийское правительство может избежать бомбежек, если передаст контролирующим международным организациям все имеющееся химическое оружие. Россия выступила в качестве посредника, Сирия приняла условия Соединенных Штатов, и кризис, казалось бы, был разрешён. Но темы «сирийского химического оружия» и «Асада, который травит свой народ», прочно застряли в американской медиареальности.

Дальше было несколько месяцев относительного затишья, потом усиление ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), создание коалиции под руководством США и решение России о поддержке сирийского правительства силами ВКС… На какое-то время вопросы борьбы Асада с «оппозицией» и применяемых в этой борьбе средств уступили место общей борьбе с угрозой создания террористического халифата.

Иллюстрация: Syriacivildefense.org «Белые каски». Сирия

Атака на Хан-Шейхун

Внимание только мира оказалось вновь приковано к сирийскому химическому оружию 4 апреля 2017 года. Финансируемая правительством Катара «Аль-Джазира» сообщила об ударе химическим оружием, который правительственные войска якобы нанесли по городу Хан-Шейхун. Подробности атаки сотрудникам катарского СМИ сообщили члены организации «Белые каски».

Эта группировка позиционирует себя в качестве добровольческой гуманитарной миссии, занимающейся спасением людей из-под завалов и другими видами деятельности по помощи мирному населению. Сирийское правительство и представители России часто называли «Белых касок» пособниками террористов, указывая на то, что они ведут свою деятельность только на территории, оккупированной «оппозицией», и что большая часть их финансирования поступает из-за рубежа. В то же время в США эта организация имеет репутацию чуть ли не непогрешимой добродетели, созданную посвящённым «Белым каскам» документальным (на самом деле — пропагандистко-рекламным) фильмом 2016 года, получившим премию «Оскар» как лучший в своей категории.

Так вот, «каски» сообщили «Аль-Джазире», а та сообщила всему миру о новой химической атаке. Несмотря на недостаточность доказательств, разразился скандал как в глобальной прессе, так и в ООН, поднялась волна народного возмущения в Штатах. И это в тот самый момент, когда новому президенту США Трампу нужен предлог для резкого шага, имеющего широкую общественную поддержку… В тот самый момент, когда Катару нужно как-то найти общий язык с новым и непонятным хозяином Белого дома… В тот самый момент, когда работавшие над сирийским кризисом на протяжении многих лет демократы, затаив дыхание, ждали, разрушит ли президент-бизнесмен все их начинания или все же продолжит начатое…

Политический манёвр получился на редкость удачным. Трамп нанёс по сирийскому аэродрому ракетный удар с минимальной военной и максимальной репутационной эффективностью и решил массу актуальных на тот момент проблем. Катар и демократы, в свою очередь, тоже получили своё, ведь новому американскому президенту пришлось продемонстрировать жёсткость в сирийском вопросе и признать, что и он считает Асада кровавым тираном. А значит, дело свержения сирийской власти ещё живо.

Победа над терроризмом

Но шли месяцы, а Трамп все не предпринимал новых мер против Асада, концентрировался лишь на борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Более того, с конца 2017 года президент США чуть ли не в каждой речи говорил о совершившийся победе над террористами и совсем не упоминал какую-либо дальнейшую борьбу с официальными властями Сирии…

Это не могло не насторожить сторонников силовой смены власти в арабской республике — Катар, демократическую часть американского истеблишмента и повязанные с ними СМИ. С февраля 2018 года в мировой прессе началась кампания по освещению «гуманитарной катастрофы» в сирийском районе Восточная Гута, контролируемом «оппозицией» и окружённом правительственными войсками. В условиях активных боевых действий и региональной специфики основными источниками информации из осаждённых районов стали… «Белые каски» и «Аль-Джазира». На протяжении двух месяцев мировые СМИ были вынуждены тиражировать сведения этих «источников» об ужасных зверствах армии Асада и мучениях мирных жителей. И все же этот пропагандистский удар не смог проникнуть за завесу внутренних проблем США и достигнуть сердец и умов широкой общественности «страны свободных». Глух к кризису в Гуте оставался и Трамп.

Две недели назад, 29 марта, в нашей истории наступил переломный момент. Выступая совершенно по другому поводу, Дональд Трамп, отвлекшись от темы своей речи, сказал, что всерьёз подумывает о выводе американских военных из Сирии, так как основная задача — борьба с терроризмом — выполнена.

Это заявление должно было произвести эффект разорвавшейся бомбы на все силы, хотя сколько-нибудь заинтересованные в продолжении гражданской войны в Сирии, не говоря уже о победе над Асадом. Вывод американских военных советников означал бы почти мгновенное поражения для «оппозиции», ведь только наличие в их рядах американцев и связанный с этим риск международной эскалации защищает многие из этих формирований от прицельных ударов российских ВКС… Катар и подкармливаемые им на протяжении многих лет демократические силы в Вашингтоне, вкупе с глобальными СМИ, сделавшими из борьбы с Асадом чуть ли не крестовый поход только цивилизованного мира, просто не могли позволить своему многолетнему труду закончиться так бесславно.

Тут и начинаются события, всколыхнувшие мир в последние дни и уходящие корнями в прошлое на целое десятилетие.

Иллюстрация: Syriacivildefense.org «Белые каски». Сирия

Атака на Думу

8 апреля «Белые каски» сообщили «Аль-Джазире», а та всему миру, что накануне войска Асада нанесли удар химическим оружием по городу Дума в Восточной Гуте, где уже давно бушует «гуманитарная катастрофа». Мир в лице западных СМИ и демократов в Вашингтоне прекрасно услышал и понял намёк прикрывающегося «Аль-Джазирой» Катара. С новой силой развернулась кампания по демонизации Асада, с ещё большим пафосом стали призывать политики своего президента к решительным действиям… И все же президент медлил. Не нуждаясь на этот раз в каких-либо резких шагах, Трамп, видимо, не хотел противоречить самому себе, ведь он уже объявил о скором выводе войск из Сирии… И все же под совокупным давлением СМИ и истеблишмента он объявляет, что ответные меры в отношении Сирии будут предприняты в течение ближайших дней.

Совокупные сторонники войны в Сирии, судя по всему, поняли, что Трамп в этот раз не так податлив. «Лидер свободного мира» отменяет запланированную поездку в Южную Америку «ради контроля ситуации с Сирией». Вскоре становится понятно, почему. Уже 10 апреля в Вашингтон на незапланированную встречу с американским лидером прилетает эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. Сухие фразы официального пресс-релиза Белого дома вряд ли полно отражают содержание, а главное, характер беседы главы ближневосточного государства со своим куда более могущественным союзником. Зато их официальные обращения к прессе говорят о многом. Если Трамп затронул, как принято в таких случаях, широкий спектр тем, по которым сотрудничают два государства, то Аль Тани говорил только и исключительно о необходимости жесткого ответа на химическую атаку в сирийской Думе.

Но и это не сдвинуло упрямого Трампа с места — никаких резких шагов со стороны американцев не последовало. Тогда Катар задействует ещё более низкопробный политический ход.

Дело в том, что на протяжении нескольких дней, пока развивался кризис, российская пресса не только писала о том, что никаких доказательств химической атаки нет, но и о том, что ещё 13 марта начальник российского Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов заявил, что ему известно о подготовке инсценировки химической атаки для провоцирования удара со стороны США. Он также сказал, что, в случае опасности для российских военных, американские ракеты и их носители будут уничтожены. Но все эти русские новости западную прессу, конечно же, не интересовали… до какого-то момента.

Утром 11 апреля посол Российской Федерации в Ливане Александр Засыпкин, который, разумеется, в курсе всех официальных заявлений, давал интервью ливанскому спутниковому телеканалу «Аль-Манар». Этот канал считается антиамериканским и антиизраильским, а значит, вероятность попадания новостей из него в глобальные американские СМИ стремится к нулю. В интервью русский посол практически процитировал слова начальника Генерального штаба и прямо сослался на него в речи. Но все это не спасло от задуманной Катаром манипуляции.

«Аль-Джазира» разместила у себя новость об интервью Засыпкина «Аль-Манару» с заголовком «Россия угрожает сбить любые американские ракеты, выпущенные по Сирии.» Так как катарская медиакорпорация считается в американском мире СМИ вполне надежным и рукопожатным источником информации, новость тут же была растиражирована, причём заголовки не становились мягче… За считаные часы мировую общественность без особого труда убедили в том, что Россия готова всеми силами защищать Сирию, а также в том, что посол в Ливане уполномочен выступать на мировой арене по вопросам, непосредственно касающимся возможного военного конфликта ядерных держав.

Видимо, на несколько минут на эту низкопробную информационную манипуляцию «купился» даже президент США Дональд Трамп. Ведь именно эта, высосанная из пальца «Аль-Джазирой», новость стала поводом для гневного твита американского лидера, который поверг в шок порядочное количество аналитиков по всему миру.

«Россия клянётся сбить все и каждую ракету, выпущенную по Сирии. Готовься, Россия, потому что ракеты скоро появятся, отличные, новые и «умные»! Вам не нужно сотрудничать с животным-отравителем, который убивает свой народ и наслаждается этим».

Можно было бы подумать, что, отложив гаджет с микроблогом, американский президент возьмётся за телефон защищённой связи и отдаст приказ о массированном ракетном ударе по сирийским военным объектам, но этого не случилось. Напротив, видимо, разобравшись в ситуации и поняв, что агрессию по отношению к нему продемонстрировала не Россия, а введшие в заблуждение СМИ, Трамп вновь взялся за гаджет, чтобы написать совсем другой твит.

«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем были когда-либо, включая холодную войну. Для этого нет причин. Россия нуждается в нас, чтобы помочь с их экономикой — нечто, что было бы очень легко сделать, а нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановим гонку вооружений?»

Резкая смена настроения «лидера свободного мира» заняла ровно 40 минут.

На этом история внезапного обострения напряжённости между двумя сильнейшими ядерными державами мира пока что заканчивается. Никаких дальнейших заявлений от Белого дома не поступало, ракетного удара так и не было. Срок принятия решения, объявленный Белым домом, подходит к концу.

Дональд Трамп, похоже, понял что им пытались манипулировать вслепую и, скорее только, обратит внимание на тех, кто предпринял эту попытку, — Катар, демократов и большие американские СМИ. Что касается Сирии, тут он, конечно, не сможет полностью взять назад сказанные слова. Американские советники ещё на какое-то время останутся в рядах «оппозиции», а какой-нибудь незначительный сирийский военный объект будет обстрелян ракетами. Вот только российских военных там, скорее только, не будет даже рядом, а смысл в ударе будет, как и год назад, только репутационный, но никак не военный.

Катарские радикальные ястребы и прикормленные ими американские политики пытались защитить сирийскую «оппозицию» — плод своих неустанных трудов на протяжении семи лет — от скорого поражения. Все, чего они добились, — небольшая отсрочка для их друзей и новый враг для них самих. В конце концов, не для того Трамп почти полтора года выдерживал в отношении России идеальную вежливость и учтивость, чтобы обрушиться в гневе по поддельному информационному поводу. Этого он обидчикам не простит.