В интернете обнародовали новые фотографии и видео из оккупированного Российской Федерацией Крыма, на которых зафиксированы последствия преступный добычи песка.

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"Евпатория. 08.04.2018. Сольпром, добыча песка идет полным ходом, скоро у нас с вами будет ещё одно море - Евпаторийское, и в Симферополь будем добираться вплавь. Целевое назначение земельного участка не предполагало добычу песка", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что пост активно комментируют в сети.

"Скоро электричка будет нырять тут и выныривать там", "Просто кто-то очень хочет в тюрьму, и им нужно в этом помочь", "А где наши органы? Прокуратура, экология и т. д." - пишут в интернете.

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