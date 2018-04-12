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Будет еще одно море: в сети показали свежие фото из Крыма
12.04.2018 15:19
Будет еще одно море: в сети показали свежие фото из Крыма По теме:

В интернете обнародовали новые фотографии и видео из оккупированного Российской Федерацией Крыма, на которых зафиксированы последствия преступный добычи песка.

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"Евпатория. 08.04.2018. Сольпром, добыча песка идет полным ходом, скоро у нас с вами будет ещё одно море - Евпаторийское, и в Симферополь будем добираться вплавь. Целевое назначение земельного участка не предполагало добычу песка", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что пост активно комментируют в сети.

"Скоро электричка будет нырять тут и выныривать там", "Просто кто-то очень хочет в тюрьму, и им нужно в этом помочь", "А где наши органы? Прокуратура, экология и т. д." - пишут в интернете.







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