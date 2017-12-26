Люди, которые контролируют денежные потоки в государстве получат свой кусок пирога от нового бюджета-2018. Такое мнение выразил знаток по вопросам коррупции, политолог Василий Вакаров в Facebook.

«Несколько олигархов, в том числе и резидент, контролируют парламент и денежные потоки в госпредприятиях. За эти деньги они финансируют многочисленные отряды вооруженных людей, которых подключают для разборок под видом "активистов", "добровольцев" и т.п.

Таким же способом Порошенко использует Саакашвили в 2017-ом ровно так же, как делал это в 2015-ом против Коломойского, а в 2016-ом против Яценюка.

Его цель - контролировать все потоки в государстве, или по-простому - быть на вершине коррупции.

Весь этот цирк вокруг НАБУ/СБУ/ГПУ является следствием реальной борьбы за сохранение собственности и ресурсов.

Консенсус олигархических групп, к которому они пришли при принятии бюджета на 2018-ый год, говорит о том, что все получат свой кусок коррупционного пирога от перераспределения народных денег.

И основное - коррупцию никто не трогает, ее берегут, за ней присматривают смотрящие», - написал аналитик.

По его словам, именно контроль за финпотоками и детонировал политический процесс, который мы сегодня наблюдаем.

«С одной стороны, происходит продолжение передела собственности, с другой стороны, детонировали весь политпроцесс.

Отсюда, международные компании заставляют организации, которых они содержат, нажать на руководителей государства Украина для создания Антикоррупционного суда.

Он, в свою очередь, будет обеспечивать им окончательное решение для оформления права собственности на страну.

Но они не понимают, что в этой стране есть разные «государства».

И люди, на которых они надеется просто не могут управлять всеми государственными и квази-образованиями», - добавил Вакаров.

Он также отметил, что послы США, ЕС и Великобритании уже контролируют НАБУ и САП и хотят также получить контроль над Минобороны, СБУ, ГПУ и судами.

По его словам, в следующем году они заберут себе газотранспортную систему, ввиду банкротства «Нафтогаза».



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