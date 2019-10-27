Погода, Новости, загрузка...
В Хмельницкой области семья попала в страшное ДТП: выжил только десятилетний сын
27.10.2019 14:58
ДТП в Хмельницкой области: в происшествии погибла семья с ребенком Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 