В Хмельницкой области семья попала в страшное ДТП: выжил только десятилетний сын - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Хмельницкой области семья попала в страшное ДТП: выжил только десятилетний сын
27.10.2019 14:58
ДТП в Хмельницкой области: в происшествии погибла семья с ребенком
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Теги:
события
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