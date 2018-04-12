Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«13 апреля в Украине благодаря северному антициклону будет сухо и солнечно. Самая высокая ожидается температура воздуха в западных областях, + 20+25 градусов. В общем завтра днем +15+22 градуса. На Сумщине, Харьковщине, Луганщине — холоднее, +11+14 градусов», — отметила она.

По словам Диденко, 13 апреля в Киеве будет сухо, солнечно, ветер стихнет, температура повысится до +18+19 градусов.

«Важно. В Проводное воскресенье, 15 апреля, в Киеве ожидается дождь с грозой. Возьмите зонты и дождевики. Сегодня на севере Украины — холодно, оденьтесь теплее, завтра уже будет веселее», — подытожила она.

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