В четверг, 12 апреля, Государственная авиационная служба Украины в 2017 году оштрафовала британскую авиакомпанию Gama Aviation за полеты в аннексированный Крым на 80 тыс. евро. Об этом сообщает РБК-Украина .

По словам начальника юридического управления Госавиаслужбы Виктора Авдеева, в 2014-2015 годах Gama Aviation осуществила 19 рейсов в Крым. На основании этих данных на перевозчика наложили 19 штрафов на общую сумму примерно 80 тыс. евро.

"Gama Aviation не стала категорически отрицать, что она не летала в Крым, а предложила в рамках досудебного урегулирования данного спора выплатить всю сумму штрафа. Но взамен авиакомпания потребовала от Украины гарантии того, что на авиаперевозчика не будут наложены еще какие-либо санкции. Но ни одна авиакомпания не согласится платить штрафы, если она не летала в Крым", - отметил Авдеев.

Как рассказал Авдеев, Госавиаслужба не приняла это предложение, поскольку считает, что подход Совета национальной безопасности и обороны Украины и президента в вопросе санкций в отношении авиакомпаний за полеты в Крым должен быть одинаковым для всех нарушителей.

"Мы стоим на принципе, что родиной не торгуют. Когда в авиакомпании поняли, что мы заняли такую позицию, они нам заявили, что Gama Aviation не летала в Крым, и будет оспаривать наши штрафы в суде. Несмотря на то, каким будет исход судебного разбирательства, мы не пойдем на не включение Gama Aviation в санкционный список. Мы твердо намерены пойти на то, чтобы судебным решением зафиксировать сам факт полетов, пускай даже если мы проиграем иск по процессуальным причинам. Мы готовы суду предоставить все необходимые данные, которые подтвердят, что эта компания выполняла рейсы в аннексированный Крым. Мы уже предложили СНБОУ и президенту Украины внести Gama Aviation в украинский санкционный список", - добавил Авдеев.

Как сообщал svodka.net, энергетическая таможня Государственной фискальной службы уведомила главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева о том, что на него наложено два персональных штрафа на сумму 7 миллиардов гривен и 1,3 миллиарда гривен.

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