США дают возможность президенту РФ Владимиру Путину уйти из Сирии без потерь. Дональд Трамп заранее предупредил россиян, что по позициям вооруженных сил Башара Асада, которого обвиняют в применении химического оружия, будет нанесен удар. При этом, если Кремль ответит на удар США, то это будет классифицироваться как преступление и поставит жизнь всей планеты под риск. Такое мнение «Апострофу» высказал российский блогер и финансист Слава Рабинович.

Сложно предсказать, чем закончится противостояние России и США в Сирии. Четыре года назад Путин объявил Западу войну. И Запад принял этот вызов, отвечая как санкциями, так и военными действиями, информирует svodka.net.

Нахождение России в Сирии – это большой международный знак вопроса. Нахождение в Сирии сил международной коалиции – здесь меньше знаков вопроса. Что касается химических атак, которые Асад предпринимает в течение многих лет против населения своей собственной страны, – это военные преступления. Соответственно, будучи военным преступником, Асад давным-давно потерял свою легитимность. Соответственно, нахождение российских войск в Сирии – это тоже нелегитимно, потому что именно по приглашению Асада Россия ввела туда войска.

Вместе с тем, репутация Путина и его ОПГ всем понятна, соответственно, у международной коалиции есть веские основания делать то, что они делают, и им, по большому счету, наплевать на Россию.

При этом не нужно забывать о том, что Российская Федерация – будь то Путин или не Путин – является членом Совета безопасности ООН. И как действующий член Совбеза ООН Российская Федерация обязана участвовать в поддержании безопасности в мире. Но РФ занимается тем, что подрывает международную безопасность.

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