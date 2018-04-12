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Признание аннексии Крыма неприемлемо для Турции, это гуманитарная трагедия - глава МВД
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12.04.2018 15:23
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Нельзя подвергать сомнению территориальную целостность Украины,
заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Сойлу: Я
думаю, что территориальная целостность Украины это то, о чем
даже не надо говорить, это само собой разумеется Фото: Open
Ukraine / Twitter "Признание аннексии Крыма неприемлемо для Турции.
Мы считаем, что это гуманитарная трагедия. Я думаю,
что территориальная целостность Украины это то, о чем даже не
надо говорить, это само собой
разумеется. Конечно, нельзя подвергать сомнению
территориальную целостность Украины", – заявил он.Россия
аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014
года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира. В данный момент между материковой
Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев
де-факто не контролирует полуостров. Сразу после аннексии
Крыма начался вооруженный конфликт на востоке Украины, он
продолжается до сих пор. Боевые действия ведутся между
Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Россией боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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