Нельзя подвергать сомнению территориальную целостность Украины, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Сойлу: Я думаю, что территориальная целостность Украины это то, о чем даже не надо говорить, это само собой разумеется Фото: Open Ukraine / Twitter "Признание аннексии Крыма неприемлемо для Турции. Мы считаем, что это гуманитарная трагедия. Я думаю, что территориальная целостность Украины это то, о чем даже не надо говорить, это само собой разумеется. Конечно, нельзя подвергать сомнению территориальную целостность Украины", – заявил он.Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. Сразу после аннексии Крыма начался вооруженный конфликт на востоке Украины, он продолжается до сих пор. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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