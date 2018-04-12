Цена на нефть продолжает расти после скачка до рекордов 2014 года

Цена на нефть в четверг, 12 апреля, по состоянию на 16:00 была такой: на межконтинентальной бирже ICE в Лондоне стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent составила $71.66

(количество контрактов — 154,682), июльские — 71.05 (количество контрактов за день — 180,286). Фьючерсы на американскую нефть марки WTI к этому же времени торговались у отметки — $66.44, июльские фьючерсы — $66.12, информирует svodka.net.

Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX:

Brent — 71.76 (июньские фьючерсы), 71.14 (июль)

WTI — 66.62 (июньские фьючерсы), 66.51 (июль).

Финансовый знаток «Экономических известий» отмечает, что стоимость «черного золото» быстро растет на фоне усиления геополитической напряженности, а также — серьезного беспокойства по поводу перебоев в поставках сырья.

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