|Цены на нефть стремительно растут, пробивая новые рекорды
|12.04.2018 15:31
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Цена на нефть продолжает расти после скачка до рекордов 2014 года
Цена на нефть в четверг, 12 апреля, по состоянию на 16:00 была
такой: на межконтинентальной бирже ICE в Лондоне стоимость июньских
фьючерсов на нефть Brent составила $71.66
Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX:
Brent — 71.76 (июньские фьючерсы), 71.14 (июль)
Финансовый знаток «Экономических известий» отмечает, что стоимость «черного золото» быстро растет на фоне усиления геополитической напряженности, а также — серьезного беспокойства по поводу перебоев в поставках сырья.
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