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НБУ рассчитывает получить очередной транш от МВФ в третьем квартале 2018 года
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12.04.2018 15:31
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Пока дата очередного визита миссии Международного валютного фонда в
Киев не определена, отметил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб.
Сологуб: Что касается очередного кредитного транша МВФ, мы
считаем, что это будет вероятно в третьем квартале Фото:
Національний банк України / Facebook "Что касается очередного
кредитного транша, мы считаем, что это будет вероятно в третьем
квартале – в начале третьего квартала. Но это скорее
технический расчет с точки зрения хода переговоров и получения
согласий на техническом уровне", – сказал Сологуб.Он добавил,
что пока не определена дата очередного визита миссии МВФ в
Киев.Последний меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ
подписали в марте 2015 года, в течение четырех лет Фонд должен
выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой
программы украинское правительство получило уже четыре транша
на общую сумму $8,7 млрд.В мае 2017 года в МВФ сообщили, что для
завершения пересмотра программы ожидают от властей Украины
обеспечения парламентской поддержки земельной, пенсионной реформ,
антикоррупционных законопроектов и интенсификации приватизационных
процессов.В середине февраля 2018 года в Киев приезжала группа
экспертов МВФ для консультаций с украинскими властями.8
марта пресс-секретарь МВФ Джерри Райс сообщил, что Международный
валютный фонд поддерживает постоянные контакты с украинскими
властями, но пока не определил дату визита оценочной миссии в
Украину с целью пересмотра и предоставления следующего
транша.Сологуб 12 апреля подчеркивал, что сотрудничество с МВФ
является критически важным для макроэкономической стабильности
Украины.
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