Пока дата очередного визита миссии Международного валютного фонда в Киев не определена, отметил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб. Сологуб: Что касается очередного кредитного транша МВФ, мы считаем, что это будет вероятно в третьем квартале Фото: Національний банк України / Facebook "Что касается очередного кредитного транша, мы считаем, что это будет вероятно в третьем квартале – в начале третьего квартала. Но это скорее технический расчет с точки зрения хода переговоров и получения согласий на техническом уровне", – сказал Сологуб.Он добавил, что пока не определена дата очередного визита миссии МВФ в Киев.Последний меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ подписали в марте 2015 года, в течение четырех лет Фонд должен выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд.В мае 2017 года в МВФ сообщили, что для завершения пересмотра программы ожидают от властей Украины обеспечения парламентской поддержки земельной, пенсионной реформ, антикоррупционных законопроектов и интенсификации приватизационных процессов.В середине февраля 2018 года в Киев приезжала группа экспертов МВФ для консультаций с украинскими властями.8 марта пресс-секретарь МВФ Джерри Райс сообщил, что Международный валютный фонд поддерживает постоянные контакты с украинскими властями, но пока не определил дату визита оценочной миссии в Украину с целью пересмотра и предоставления следующего транша.Сологуб 12 апреля подчеркивал, что сотрудничество с МВФ является критически важным для макроэкономической стабильности Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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