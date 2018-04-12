Мир застыл в ожидании ответного военного удара сил западной коалиции по Сирии за недавнее применение химического оружия в сирийской Думе. Отважится ли Запад на радикальный ответ или все обойдется запугиванием Башара Асада и его союзников – России и Ирана?

Очевидно, речь уже идет не о запугивании. Запад вообще таких слов на ветер не бросает. Сейчас скорее вопрос не в том – нанесут удар или не нанесут. Удар, конечно, что нанесут, если вдруг сейчас неожиданно Асад не подаст в отставку. Самый главный вопрос – куда этот удар нанесут. Идут переговоры российских и натовских военных о чисто военных моментах этой операции, чтобы, видимо, под удар не попали новейшие образцы российской военной техники и люди.

Если удар будет нанесен по сирийским базам или даже по штабу в Дамаске, это абсолютно бессмысленно. Все, что могло двигаться, уже переехало на две российские базы в Хмеймим и Тартус, под защиту русского флага. Туда же переехал генеральный штаб во главе с самим Асадом. Свою семью он уже, как говорят, отправил в Иран. Поэтому бить по сирийским базам – это бить по пустым площадкам и самое большое, что случится, это погибнут какие-то солдаты охраны и случайные гражданские лица. Это не стоит той риторики и тех невероятных усилий и денег. А завтра весь мир, и в первую очередь у нас в Думе в России, будет смеяться над Трампом, показывать на него пальцем, будут над ним издеваться, что он угрожает России, а в итоге просто пострелял по сирийской пустыне.

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Если же Запад нанесет удар по сирийским российским базам, это означает, что может начаться мировая война. Другое дело, Путин не раз показывал, что боится отвечать Америке, как бы там ни было. Когда в прошлом году в апреле американцы крылатыми ракетами «томагавк» обстреляли военно-воздушную базу, он ничего не ответил. Или когда американцами были уничтожены вагнеровцы на Евфрате в феврале – он тоже ничего не ответил. По всей видимости, он прекрасно понимает, кому можно давать отпор, а кому нельзя. Этому его с детства научили. Тем более, он очень беспокоится за свою жизнь. Даже в Кемерово не вышел к народу, боялся, что кто-то в него чем-то кинет или что-то скажет, не говоря уже о том, что выстрелит. Даже в церкви вокруг Путина не обычные молящиеся, а только агенты ФСБ, переодетые в теток и дядек.

Шанс, что он ответит ядерным ударом или каким-то другим мощным ударом, утопит американские корабли, например, — очень маловероятен. Но он есть. Он есть.

Готов ли Запад идти на такой риск? В том-то и дело. Сейчас проблема читается так: или Запад делает чисто символические действия, которые ничего не меняют. Как не изменили прошлогодние удары «томагавками» по сирийской военно-воздушной базе или Запад делает более существенные действия, но которые, непременно, все меняют. После уничтожения российских баз ни о русском присутствии, ни об Асаде в Сирии речь идти не может. Но такие удары ставят мир в опасность пусть небольшую, пусть это 5% из ста – глобальной ядерной войны. Тем более, что Путин же предупредил в своей предвыборной речи, что он первым применит ядерное оружие, если России и ее союзники будут в опасности. Помните эти слова: зачем вам такой мир, если в нем нет России?

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