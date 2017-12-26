По данным группы «Информационное сопротивление», в так называемых республиках нашли еще один способ хотя как-то «примазаться» к России, которая формально не устает отрекаться от псевдообразований «лднр«.

В частности, представители «республик» будут принимать участие в юмористической программе с пропагандистским уклоном, демонстрирующейся на федеральных телеканалах, информирует еizvestia.com.

В частности, по предварительным данным, в январе 2018 г. в международном конкурсе команд «КВН» (Сочи, РФ) примут участие две команды из «лднр».

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