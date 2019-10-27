Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью Радио Свобода.

«Это программа, мы ее так назвали, «мобильности» школьников. Это программа, когда дети из разных регионов Украины будут путешествовать по Украине. Каждая пятая школа будет задействована в этой программе в следующем году», - сказал Бородянский.

Он выразил уверенность, что программа, поддержанная Президентом и Кабинетом министров, будет также утверждена в бюджете.

«Они (школьники - ред.) не просто увидят Украину, они, вернувшись в свой класс, в свою школу, будут об этом рассказывать, это будет частью их задачи. Это больше, чем просто путешествие», - добавил министр.

В настоящее время для поездок внутри страны украинские школьники пользуются отдельными льготами, в частности на железной дороге. В поездах «Укрзализныци» дети в возрасте от 6 до 14 лет совершают поездки в пассажирских вагонах всех категорий с оплатой стоимости проезда в размере 75% стоимости проезда взрослого пассажира. Дети до 6 лет, не занимающие отдельного места, имеют право на бесплатный проезд. Перевозка детей осуществляется в течение года, без ограничения количества поездок, однако, больше только такие поездки обычно осуществляются во время школьных каникул.

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