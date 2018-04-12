|В Индии ветер повредил Тадж Махал
|12.04.2018 15:39
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В Индии сильные ветры, которые дули со скоростью 130 км/ч вызвали разрушения четырехметровых столбов древнего комплекса Тадж Махал, который внесен в наследие ЮНЕСКО и признан рукотворным чудом света. Об этом сообщает со ссылкой на
Непогода повредила два минарета, расположенные у разных въездных ворот Тадж Махала.
Отмечается, что один из разрушенных столбов располагался у так
называемых королевских ворот - место, на которое туристы в первую
очередь обращают внимание.
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