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В Индии ветер повредил Тадж Махал
12.04.2018 15:39

В Индии сильные ветры, которые дули со скоростью 130 км/ч вызвали разрушения четырехметровых столбов древнего комплекса Тадж Махал, который внесен в наследие ЮНЕСКО и признан рукотворным чудом света. Об этом сообщает со ссылкой на

Непогода повредила два минарета, расположенные у разных въездных ворот Тадж Махала.

Отмечается, что один из разрушенных столбов располагался у так называемых королевских ворот - место, на которое туристы в первую очередь обращают внимание.

Как сообщал известный мавзолей Тадж-Махал , а также ряд других исторических памятников Индии подсветили голубым светом накануне Всемирного дня борьбы с диабетом.

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