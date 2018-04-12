Украина и Молдова договорились об упрощении пересечения границы для граждан обеих стран.

Об этом президент Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.

«Украина и Молдова упростят пересечение границы для граждан обеих стран. Для этого будет организован общий контроль на пунктах пропуска через украинско-молдавскую госграницу. Соответствующий Закон о ратификации Соглашения подписал в присутствии главы правительства Республики Молдова», — написал он.

Напомним, что для посещения территории Молдовы гражданам Украины на сегодня не требуется оформление визы.

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