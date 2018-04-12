Соломенский районный суд Киева на два месяца продлил меру пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова в виде личного обязательства, однако разрешил вернуть ему паспорт гражданина Украины. Об этом сообщает Думская .

Адвокаты Труханова заявили, что одесский городской голова нуждается в документе - он не может без паспорта воспользоваться услугами авиакомпаний, а добираться в Киев на автомобиле ему неудобно.

Стоит отметить, что суд продлил запрет Труханову на выезд за границу до 12 июня. Однако мэр Одессы может свободно передвигаться по Украине, то есть без уведомления правоохранителей покидать город.

Как сообщал svodka.net ранее, во вторник, 6 марта, Апелляционный суд Киева отказался отстранить Геннадия Труханова от должности мэра Одессы .

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