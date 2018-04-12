Европейская Комиссия заявила о старте масштабной кампании по борьбе с контрафактным алкоголем в странах-партнерах ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии, передает .

Европейцы опасаются, что нелегальный алкоголь из Украины наводнит европейские страны.

Более того, отмечается, что украинский рынок нелегальной алкогольной продукции признан самым большим в Европе, он достигает 60% и уводит из бюджетов около 360 млн евро.

К реализации проекта по борьбе с “теневиками” алкогольного сектора ЕК пригласила профильную украинскую ассоциацию “Укрводка”, а также ряд отечественных компаний. Они должны помочь с формированием ‘Counterfeit and Piracy watch-list’ — контрольного списка “поддельных и контрафактных товаров” из Украины.

В целом указанная европейская инициатива направлена на онлайн выявление площадок, которые позволяют производить и реализовывать контрафактные и контрабандные товары в странах, не входящих в Европейский союз.

ЕК планирует официально опубликовать список производителей и продавцов контрафакта уже в этом году и регулярно его обновлять. В первую очередь, это д делается для того, чтобы отследить работу контролирующих органов, эффективность их работы и уменьшить уровень коррупции на местах.

Отметим, что отдельное внимание европейцев привлекло расследование украинской Антикоррупционной правозащитной организации. По ее данным, половина государственных спиртзаводов производит нелегальный спирт, а нелегальная водка производится на полноценных ликероводочных заводах — 10 из 30 заводов занимаются производством контрафакта.

По мнению Европейской Комиссии, нелегальный рынок алкоголя является “конкретным бедствием для экономики”, препятствует инвестициям и занятости в секторах, связанных с производством алкоголя.

Добавим, что Управление интеллектуальной собственности ЕС и Организация экономического сотрудничества и развития сообщили, что ежегодно около 5% импорта ЕС (на сумму 85 млрд евро) являются небезопасным контрафактом, в основном из стран-соседей ЕС.

Легальные игроки алкорынка в Украине, тем временем, бьют тревогу уже не первый год.

По словам Главы совета директоров Beverage Trading Company Ольги Ивушкиной, официальный производитель спиртного с одной бутылки сегодня зарабатывает в сто раз меньше, чем нелегал.

“Сегодня с одной бутылки водки „белый“ производитель за вычетом всех налогов, сборов, расходов на спирт, логистику, рекламу, оплату труда персонала зарабатывает около 15-25 копеек. Представитель „теневого бизнеса“ — 15-25 грн. Есть разница? При этом покупатель идет к нелегалу, потому что на полке маленького поселкового магазина его товар стоит в полтора-два раза дешевле официальной безопасной и высококачественной продукции. Для потребителя это различие сегодня критическое, и выбор, к сожалению, очевиден”, — пояснила она.

Между тем эксперты по вопросам развития алкогольной отрасли, констатируют, что государство никаких действенных шагов в защиту легального бизнеса не предпринимает. Аналогично, как и не осуществляет эффективные меры по противостоянию теневому бизнесу на этом рынке.

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