С начала марта 2014 года украинская разведка начала докладывать о вторжении российских войск в Украину.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов, который в 2014 году исполнял обязанности президента Украины, рассказал в интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону, что в 2014 году, президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что с территории его страны Украину атаковать не будут, в крейнем случае предупредит об наступлении за сутки, информирует svodka.net.

Турчинов отметил, что с начала марта 2014 года украинская разведка начала докладывать о вторжении российских войск в Украину.

«Условно говоря, завтра в четыре утра на чернигово-киевском и харьковском направлениях… Мы все ночью на командном пункте, войска в окопах… Докладывают: «Российские танки движутся в направлении нашей границы!» Танки подходили довольно близко, но затем разворачивались. Настало утро, затем – день. Наступления нет. На следующий день подобный доклад – и вновь в четыре утра. Та же ситуация – наступления нет. Когда мне доложили о вторжении в третий раз, я попросил руководителя разведки: «Хорошо, пусть наступают, но только не в четыре утра! Давай хотя бы часиков так: в восемь–девять. Три дня без сна я не выдержу»», – рассказал он.

По мнению Турчинова, украинские войска тогда осознано провоцировали. Разведчиков дезинформировали либо они перестраховывались, видя активную подготовку к вторжению многотысячной группировки российских войск в непосредственной близости к границе Украины.

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«Чтобы сократить количество возможных направлений удара, я выехал в Беларусь на встречу с президентом Лукашенко. Он пообещал, что с территории его страны русские нас атаковать не будут. Но когда мы прощались, он сказал: «Но в крайнем случае я предупрежу за сутки…» Я был благодарен и за это»». – заявил он.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

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